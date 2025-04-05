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Родители оплакивают погибшего от российской ракеты сына

  • 5.04.2025, 6:00
Родители оплакивают погибшего от российской ракеты сына

Видеофакт из Кривого Рога.

Россияне в пятницу, 4 апреля, ударили баллистической ракетой по жилому микрорайону украинского Кривого Рога, в результате чего погибли 16 человек, среди которых шестеро детей.

Платформа United24 Media опубликовала видео с места трагедии.

На видео видно, как родители плачут, склоняясь над телом своего сына, который погиб в результате российской атаки.

Местное медиа сообщило, что погибшему мальчику было 15 лет.

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