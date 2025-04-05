Родители оплакивают погибшего от российской ракеты сына
- 5.04.2025, 6:00
Видеофакт из Кривого Рога.
Россияне в пятницу, 4 апреля, ударили баллистической ракетой по жилому микрорайону украинского Кривого Рога, в результате чего погибли 16 человек, среди которых шестеро детей.
Платформа United24 Media опубликовала видео с места трагедии.
На видео видно, как родители плачут, склоняясь над телом своего сына, который погиб в результате российской атаки.
Местное медиа сообщило, что погибшему мальчику было 15 лет.