Родители оплакивают погибшего от российской ракеты сына 5.04.2025, 6:00

Видеофакт из Кривого Рога.

Россияне в пятницу, 4 апреля, ударили баллистической ракетой по жилому микрорайону украинского Кривого Рога, в результате чего погибли 16 человек, среди которых шестеро детей.

Платформа United24 Media опубликовала видео с места трагедии.

На видео видно, как родители плачут, склоняясь над телом своего сына, который погиб в результате российской атаки.

Местное медиа сообщило, что погибшему мальчику было 15 лет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com