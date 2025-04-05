The Telegraph: Макрон может стать главным переговорщиком с Путиным от Европы 5.04.2025, 8:05

На этом настаивают в «коалиции желающих».

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен представлять Европу в переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным о мире в Украине.

Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, некоторые члены «коалиции желающих» настаивают, чтобы европейский лидер возглавил взаимодействие с РФ в рамках усилий по поддержке Киева.

The Telegraph пишет, что Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер, были выделены в качестве наиболее вероятных собеседников с Москвой. Однако британский премьер не планирует проводить переговоры с Путиным в рамках усилий Великобритании по поддержке обороны Украины.

В то же время источник в Елисейском дворце сообщил, что Макрон готов занять эту должность, «когда придет время».

СМИ отмечает, что президент Франции с самого начала полномасштабной войны позиционировал себя как посредника между Европой и главой Кремля. Он оставил дипломатические каналы с Москвой открытыми дольше, чем кто-либо из самых ярых сторонников Киева в Европе, несмотря на резкую критику его действий.

Однако, Макрон прекратил любые прямые контакты с Кремлем, когда ему стало очевидно, что Путин не намерен прекращать вторжение. Но на вопрос, настало ли время возобновить контакты с главой РФ, представитель Елисейского дворца ответил: «По всей видимости, пока нет».

Месяцем раннее после заседания Евросовета Макрон заявил журналистам следующее:

«Я готов поговорить с президентом Путиным, когда мы вместе с президентом Зеленским и нашими европейскими партнерами сочтем, что настало подходящее время», - сказал президент Франции.

Его заявление произошло в тот момент, когда президент США Дональд Трамп объявил о начале мирных переговоров с Путиным. Также The Telegraph отметило, что на данный момент Трамп является единственным мировым лидером, который напрямую взаимодействует с главой Кремля по вопросам механизма соглашения о прекращении огня в Украине.

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