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В Латвии предлагают полностью запретить продажу товаров из Беларуси

  • 5.04.2025, 8:13
В Латвии предлагают полностью запретить продажу товаров из Беларуси

И стать примером для всего ЕС.

Латвийская партия «Национальное объединение» предлагает полностью запретить торговлю в стране белорусскими и российскими товарами, пишет Delfi.

Партия разработала проект решения, который предусматривает запрет на торговлю товарами российского и беларусского происхождения с 1 июля 2025 года, сообщили агентству LETA в партии.

Как заявил депутат Янис Витенбергс, в латвийских магазинах по-прежнему можно найти различные произведенные в Беларуси и России товары, хотя санкции ЕС в отношении этих стран действуют уже несколько лет. Отказавшись от торговли этими товарами, Латвия станет примером для других стран ЕС и будет способствовать более эффективной реализации санкционной политики, считает депутат.

«Нацобъединение» отмечает, что война России против Украины и ее поддержка Беларусью создали ситуацию, когда любая торговля с этими странами не только аморальна, но и является прямой поддержкой экономики агрессора. В Латвии по-прежнему работают десятки предприятий, которые импортируют продовольствие и другие товары из России и Беларуси, тем самым косвенно финансируя их военный потенциал. «Нацобъединение» подчеркивает, что необходимо прекратить продажу в Латвии товаров из стран, которые ведут войну, так как каждый заплаченный за них евро — это шаг к новым атакам в Украине, а также потенциально в других регионах Европы.

В проекте решения «Нацобъединение» призывает премьер-министра Эвику Силиню принять необходимые меры для введения полного запрета на торговлю российскими и белорусскими товарами в Латвии и в сотрудничестве с правительствами Литвы и Эстонии добиваться аналогичного запрета во всей Балтии. Партия также предлагает премьер-министру подать инициативу о существенном повышении таможенных тарифов на российские и белорусские товары на всей территории Евросоюза.

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