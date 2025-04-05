В России разворачивается мощнейший кризис 5.04.2025, 8:22

1,102

Российские акции подешевели на 2 триллиона рублей за два дня.

Российский рынок акций пережил худшую неделю за два с половиной года на фоне решения Дональда Трампа ввести рекордные за 100 лет пошлины на импорт и обвала цен на нефть, по которым ударило решение стран ОПЕК+ резко увеличить добычу, пишет The Moscow Times.

За два дня капитализация рынка акций Московской биржи упала на 2 трлн рублей, следует из биржевых данных: на конец торгов среды это было 55,04 трлн рублей, а к вечеру пятницы — уже 53,02 трлн. Индекс Мосбиржи, включающий бумаги 43 крупнейших компаний, по итогам недели потерял 8,05%, показав худший результат с конца сентября 2022 года, когда рынок охватила паника из-за мобилизации.

По итогам торгов в пятницу обвалились Сбера рухнули на 5,2%, «Газпрома» — на 4,9%, ВТБ — на 6%, «Роснефти» — 3,9%, «Лукойла» — на 4,6%. Более 7% потеряли бумаги «Мечела», на 4,8% упали котировки «Аэрофлота», на 5,4% — «Новатэка».

«На наших глазах разворачивается мощнейший кризис», — констатирует Евгений Коган, инвестбанкир и профессор ВШЭ. Пошлины Трампа радикально меняют правила игры в мировой торговле и сулят мировой экономике третью с начала века рецессию: аналитики JPMogran оценивают ее вероятность в 60%.

На этом фоне стремительно дешевеет сырье: цена нефти Brent за два дня обвалилась на 12% и на пике распродаж достигала $64,06 за баррель — самого низкого уровня с апреля 2021 года. На 11% за два дня рухнули фьючерсы на медь. Фондовые индексы в США потеряли 5% в четверг и столько же в пятницу. Пятничные на биржах Европы завершились обвалом на 4-5% после того, как Китай объявил ответные пошлины в размере 34% на все американские товары.

Экономике России мировые торговые войны сулят падение цен на сырьевые товары, подорожание импорта и новый виток инфляции, перечисляет аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова.

Дешевая нефть также означает проблемы с бюджетом и может принести падение рубля в ближайшие месяцы, предупреждает Коган: «Спасти ситуацию мог бы прогресс на мирных переговорах, но его пока не видно».

Поездка в Вашингтон главы РФПИ Кирилла Дмитриева, которая состоялась после того, как Трамп пригрозил жесткими санкциями против российской нефти, не принесла прорыва. США готовы ждать еще несколько недель, не месяцев, и «часы тикают», заявил после встречи с Дмитриевым глава Госдепа Марко Рубио.

C середины февраля, когда российско-американские перегворы стартовали, «Газпром» упал уже на 30%, «Норникель» — на 25%, «Роснефть» — на 28%. И на рынке вероятно начались маржин-коллы, не исключает Коган.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com