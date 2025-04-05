«Слышен запах пороха»: дроны ударили по заводу в Самарской области РФ 5.04.2025, 8:30

Предприятие изготавливает взрывчатые вещества.

Ночью 5 марта дроны ударили по заводу «Промсинтез» в Самарской области России, специализирующемуся на изготовлении взрывчатых веществ. На месте поднялся пожар.

«Фокус» собрал информацию о ночной атаке по Самарской области РФ по данным местных Telegram-каналов.

Воздушная тревога в Самарской области была объявлена еще ночью, около 01:00 часов. Причиной тревоги стали ударные дроны, которые двигались через воздушное пространство региона.

Вскоре в регионе были слышны звуки взрывов. В Telegram-каналах начали распространять видео, на которых раздаются взрывы и видно работу российской системы противовоздушной обороны. Местные сообщили, что «слышат запах пороха» после обстрела.

По информации губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, беспилотники ударили по предприятии, расположенном в городе Чапаевске.

«Беспилотники ВСУ сегодня утром атаковали промышленное предприятие в Чапаевске», — отметил чиновник.

Он также сообщил, что пострадавших в результате атаки дронов нет. Также, по словам Федорищева, оперативные службы работают на месте ударов — занимаются ликвидацией возгорания, возникшего в результате обстрела.

В то же время информации о попадании российские власти пока не озвучивали.

Что известно о заводе «Промсинтез» в Самарской области

АО «Промсинтез» является «преемником» Самарского Сергиевского завода взрывчатых веществ. Он был основан еще в 1997 году. Компания производит различные взрывчатые вещества — от нитробензола до готовых тротиловых шашек, предназначенных для открытых и подземных работ в горной промышленности, взрывных работ в забоях и выработках рудников и шахт и тому подобное.

В открытых источниках сообщается, что на сегодня это предприятие является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ. Также предприятие поставляет свою продукцию горно-металлургическим компаниям в разных странах.

Этот завод уже не впервые был атакован дронами. Взрывы там прогремели в июле 2023 года, в результате чего были погибшие россияне.

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