«Вашингтон» обыграл «Чикаго»: Алексей Протас завершил поединок досрочно

«Вашингтон» обыграл «Чикаго»: Алексей Протас завершил поединок досрочно2
- 5.04.2025, 8:43
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Белорусский форвард получил травму.
«Вашингтон» дома взял верх над «Чикаго» - 5:3 (1:1, 1:2, 3:0) в регулярном чемпионате НХЛ, пишет hockey.by.
В этом поединке российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (1985) забросил 2 шайбы и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки (1961) по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь у обоих форвардов по 894 шайбы.
Гретцки в раздевалке команды поздравил Овечкина с выдающимся достижением.
Уэйн Гретцки провел в регулярках НХЛ 1487 матчей и набрал 2857 (894+1963) результативных балла, у Александра Овечкина 1486 поединков и 1618 (894+724) очков (это 11-й результат в истории лиги).
Овечкин в этой встрече также побил рекорд по числу победных голов в регулярках НХЛ. У россиянина теперь 136 таких шайб, он обогнал Яромира Ягра (135).
Белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас (2001) в этом поединке результативных баллов не набрал. Он завершил поединок досрочно, получив травму левой ноги на 5-й минуте третьего периода, после того, как въехал коньком в конек защитника «Чикаго» Уайатта Кайзера. Белорус в итоге провел на льду 11:39 (16 смен), исполнил 2 броска в створ ворот и закончил встречу с показателем полезности «0». В 76 матчах нынешнего сезона на счету Протаса 66 (30+36) очков при 18 минутах штрафа и показателе полезности «+40».
После поединка команда «Вашингтона» сделала общее фото в своей раздевалке. Гретцки в раздевалке команды поздравил Овечкина с выдающимся достижением. На снимок попали Овечкин и Гретцки, а также Алексей Протас.
Отметим, что Протас был в раздевалке, когда Овечкин забил 894-й гол в своей карьере, пропустив празднование на льду.