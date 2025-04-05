«Высокие чины тайно договаривались, как удержать цену на дорогой товар» 1 5.04.2025, 8:56

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Не вышло — и Беларусь потеряла сотни миллионов долларов.

Беларусские и российские производители калийных удобрений договаривались между собой о ценах и объемах поставок в другие страны и пытались «держать» цены на высоком уровне (правда, получилось не очень). «Зеркало» получило протоколы со встреч чиновников и глав предприятий двух стран, где те обсуждали продажи дорогого товара в Китай и Индию. Документы под грифом «для служебного пользования» приоткрывают закулисье переговоров на высоком уровне, которые касались сделок на сотни миллионов долларов.

«Зеркалу» известны два протокола встреч, которые прошли в мае и июне 2024 года в Москве в российском Министерстве промышленности и торговли. На них присутствовали представители двух стран, в том числе:

заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Юрин;

гендиректор российского агрохимического холдинга «Уралхим» (туда входит «Уралкалий») Дмитрий Коняев;

гендиректор Белорусской калийной компании Алексей Скрага;

председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии (сейчас у него уже другая должность — с ноября 2024 года он гендиректор «Беларуськалия») Андрей Рыбаков.

Переговоры касались хлористого калия — самого распространенного калийного удобрения. Его производят и в Беларуси, и в России. Обе страны продают калий в Китай и Индию. Из документов следует, что между двумя странами есть договоренность согласовывать поставки на мировой рынок и составлять совместные планы отгрузок «в целях координации совместных действий». Но без противоречий не обходится.

«Предложение белорусской стороны приведет к переизбытку в КНР»

17 мая 2024 года стороны обсуждали торговлю с Китаем. Это была уже минимум вторая встреча по теме, на предыдущей — 27 апреля 2024 года — они ни о чем не договорились.

На очередном визите российский производитель так изложил свою позицию: Китаю нельзя продавать слишком много.

— В 2024 году, в соответствии с оптимистическими прогнозами, импорт хлористого калия в КНР составит не более восьми миллионов тонн. При этом ожидается, что иностранные конкуренты поставят около двух миллионов. Таким образом, максимально возможный объем экспорта в Китай калийных удобрений из России и Беларуси составляет порядка шести миллионов тонн, — говорил на встрече Дмитрий Коняев.

Глава российской химической компании предложил поделить этот объем поровну: чтобы обе страны поставили Китаю по три млн тонн. «Белорусская калийная компания» предлагала экспортировать больше — по 3,5 млн. Но россияне сочли этот план неудачным.

— Предложение белорусской стороны приведет к 20-процентному переизбытку хлористого калия в КНР. Это снизит цену еще на 60−70 долларов за тонну, что обернется падением рентабельности бизнеса, снижением поступления таможенных пошлин в федеральный бюджет, сокращением инвестиционной программы «Уралкалий», — считал глава «Уралхима» и напомнил, что конкуренты не дремлют: — В настоящее время на китайский калийный рынок оказывает серьезное влияние политическая конъюнктура. В частности, наблюдается активная демпинговая политика со стороны канадских, германских и ближневосточных производителей калийных удобрений, которые стремятся вытеснить российские и беларусские компании с рынка.

Позиция Беларуси: «лишний» калий некуда девать

Белорусская сторона иначе оценила, сколько калия может купить Китай в 2024-м. Ее прогноз — 11,7 млн тонн. К тому же делегация нашей страны с идеей поставлять по три миллиона тонн не согласна. Такая позиция вносила «существенные корректировки в план экспорта белорусских калийных удобрений на 2024 год». Оставшиеся «лишние» 500 тысяч тонн удобрений было попросту некуда девать.

— Перераспределение столь значимого объема на иные рынки, в условиях существенной ограниченности их числа для белорусского товара, является невозможным. Важно при этом отметить, что в отличие от товара ПАО «Уралкалий» белорусский товар отрезан от наиболее маржинальных рынков стран Европы и США, — заявлял Алексей Скрага.

Глава БКК отметил, что беларусская сторона могла бы отгружать Китаю меньше, как того просит восточная соседка. Но не бесплатно.

— Предлагается российской стороне внести предложения о компенсации белорусской стороне выпадающей из планируемых к поставке на китайский рынок части экспортных объемов калийных удобрений на порядка 0,5 млн тонн в 2024 году, — отмечал глава БКК.

Проще говоря, Беларусь предложила России заплатить за то, что не будет экспортировать 500 тысяч тонн удобрений в 2024-м. В итоге стороны снова не договорились. Они «констатировали невозможность» согласовать цену на уровне 280 долларов за тонну и решили еще раз встретиться, чтобы обсудить позицию «по замещению выпавших объемов поставок». Была ли такая встреча и чем она закончилась, неизвестно.

Интересно, что 17 июня 2024 года прошла еще одна похожая встреча — на этот раз обсуждали поставки в Индию. В итоговый протокол не попали цитаты переговорщиков, только результат обсуждения. «Уралкалий» обязался «добиться цены» на поставки хлористого калия индийской компании IPL на уровне 285−290 долларов за тонну. Для согласования объемов поставок решили встретиться еще раз. Чем все закончилось, «Зеркалу» неизвестно.

Cколько в итоге купил Китай?

По официальной статистике Главного таможенного управления КНР, в 2024 году Китай импортировал со всего мира 12,63 млн тонн хлорида калия. Это оказалось даже больше оптимистичного прогноза белорусской делегации. Как отмечали китайские таможенники, был побит исторический рекорд.

Среди поставщиков на первом месте оказалась Россия, продавшая КНР 4,24 млн тонн хлорида калия. На втором месте — наша страна, поставившая 2,89 млн тонн.

Похоже, Беларусь в итоге действительно придерживалась договоренности не превышать предел в три млн тонн за год. Получила ли наша страна за это компенсацию — неизвестно.

А нарушила ли Россия договоренность? Вероятно, в общую статистику поставок из этой страны попал калий от еще одного крупного производителя этой страны — частной международной химической компании «Еврохим» (ее штаб-квартира находится в Швейцарии).

Представителей этой организации на вышеупомянутой встрече не было, в договоренностях ее не учитывали. Кстати, беларусская сторона указывала на этот факт и предлагала включать объемы «Еврохима» в объемы российского экспорта.

План по ценам не сработал

Хотя Россия и Беларусь собирались «держать» цену на калий, она в итоге все-таки снизилась. По данным Всемирного банка, средние мировые цены на хлорид калия были такими:

в 2022 году — 863,4 доллара за тонну;

в 2023-м — 383,2 доллара за тонну;

в 2024-м — 295,1 доллара за тонну.

В результате получилось так, что Беларусь за 2024 год поставила на 15% меньше удобрений, чем в 2023 году. А доходы белорусской стороны буквально рухнули: согласно данным китайской таможни, наша страна получила от Китая всего 843 миллиона долларов в 2024-м. Это на 42% меньше, чем годом ранее.

Россия же за 2024 год нарастила поставки в Китай на 41%, если считать в тоннах. В денежном выражении рост составил 12%.

В ноябре 2024 года Александр Лукашенко публично предложил то же, о чем говорили представители «Уралкалия» — продавать меньше.

— Я таких цен вообще не помню в истории: очень низкие цены на калийные удобрения, хотя работа шахтеров непростая, — жаловался политик, назначая Андрея Рыбакова — одного из участников закрытых переговоров — генеральным директором ОАО «Беларуськалий». — Может быть, нам с россиянами переговорить, посоветоваться и процентов на 10, может, 11, снизить добычу калийных удобрений. Не то что дефицит на рынке появится, а все поймут, что это дорогая продукция и за нее надо платить соответствующие средства.

Какая ситуация с продажами калия и санкциями по нему?

Напомним, в начале декабря 2021 года заработали санкции США против «Беларуськалия». В отличие от европейских санкций, под запрет попала вся продукция этого предприятия. Так, Литва, через которую проходила значительная часть транзита отечественных калийных удобрений, прекратила их перевалку.

В июле 2023 года первый вице-премьер Николай Снопков заявлял, что в среднем за последние годы Беларусь поставляла на мировой рынок около 9−10 млн тонн калия. Из-за санкций, по его словам, этот объем снизился примерно на 5,5 млн тонн.

— Мы в этом году (речь о 2023-м. — Прим. ред.) будем везти восемь млн тонн, то есть фактически в два раза больше калия на дружественные рынки, замещая потерянные рынки недружественных стран, — отмечал чиновник.

Ранее Белстат перестал публиковать в открытом доступе информацию об экспорте удобрений.

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