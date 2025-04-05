Первая немка в космосе вернулась на Землю 5.04.2025, 9:08

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Рабеа Рогге

Миссию инициировал и финансировал китайско-мальтийский криптовалютный миллиардер Чунь Ван.

Первая немка в космосе - 29-летняя исследовательница из Берлина Рабеа Рогге (Rabea Rogge) - вернулась на Землю. Рогге и трое ее коллег по международной экспедиции Fram2 в пятницу, 4 апреля, приземлились у побережья Калифорнии в капсуле Crew Dragon от компании SpaceX, передает «Немецкая волна».

Спасатели подняли капсулу на борт судна, после ее открытия исследователи без посторонней помощи вышли на палубу неуверенной походкой, однако выглядели достаточно бодро и с улыбкой пожимали друг другу руки в скафандрах, пишет агентство AFP. При этом им не оказывалась дополнительная медицинская помощь - это было частью научного эксперимента, направленного на изучение того, насколько хорошо астронавты могут выполнять базовые задачи сразу после возвращения из космоса.

Dragon and the @framonauts splashed down off the coast of California earlier today, completing the first human spaceflight mission to explore the Earth’s polar regions! pic.twitter.com/iWTCRT920z — SpaceX (@SpaceX) April 4, 2025

Коммерческая исследовательская миссия над полюсами Земли

Коммерческую миссию Fram2 инициировал и финансировал китайско-мальтийский криптовалютный миллиардер Чунь Ван. Он же и возглавил экипаж. Двумя другими участниками, помимо Рюгге, стали австралийский профессиональный гид по полярному региону Эрик Филипс и норвежский режиссер и оператор Яннике Миккельсен, специализирующаяся на съемках в рискованных условиях, таких как Арктика, море и космос. Миссия была названа в честь норвежского исследовательского корабля Fram, построенного в конце XIX века для миссий в Арктике и Антарктике.

В рамках четырехдневной миссии исследователи провели более 20 экспериментов, включая первые рентгеновские снимки человека в космосе и выращивание грибов в условиях невесомости, а также впервые совершили полет над Арктикой и Антарктикой. Помимо научной работы были и забавные моменты. Так, Миккельсен продемонстрировала в соцсети X видео, как сушит волосы в условиях невесомости.

I know you are wondering how I brush my hair in space #Fram2 pic.twitter.com/6rriuUTdWv — Jannicke Mikkelsen (@astro_jannicke) April 4, 2025

Рабеа Рогге - первая немка в космосе

Электроинженер и специалист по арктической робототехнике Рабеа Рогге стала первой немецкой женщиной в космосе спустя почти пять десятилетий после полета на советском корабле «Союз» первого немецкого астронавта - Зигмунда Йена (Sigmund Jähn) в 1978 году. До Рогге, по данным Германского центра авиации и космонавтики в Кельне, в космосе побывали 12 немецких мужчин.

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