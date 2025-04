План Трампа по TikTok сорвался из-за пошлин против Китая 1 5.04.2025, 9:24

3,058

Власти в Пекине отозвали свое согласие на сделку.

Президент США Дональд Трамп почти заключил соглашение о продаже TikTok, которое бы избавило соцсеть от запрета в стране. Однако сделка была сорвана пошлинами.

Об этом сообщают Bloomberg и The Washington Post.

Источники изданий рассказали, что после месяцев переговоров чиновники США в среду были близки к соглашению, которое запустило бы новую версию TikTok в США, и которой будут владеть и управлять большинства американских инвесторов.

Предложение предусматривало сокращение доли китайской компании ByteDance ниже 20%, чтобы соответствовать закону США. Напомним, что документ требует от материнской компании, которая базируется в Пекине, продать свою долю в TikTok или в ином случае, приложение будет запрещено на территории США.

Чиновники Белого дома планировали, что Трамп подпишет указ, одобряющий это предложение - которое получило бы поддержку инвесторов и ByteDance, и открыло бы 120-дневное окно для завершения сделки. Объявление должно было состояться до крайнего срока - 5 апреля, чтобы избежать запрета соцсети.

Однако этот план быстро провалился на следующий день после того, как Трамп 2 апреля объявил масштабные пошлины для торговых партнеров США. В том числе тарифы, которые увеличили общую ставку на многие китайские импортные товары до 54%. Представители ByteDance в четверг предупредили, что власти в Пекине больше не будут давать своего благословения, пока не пройдут переговоры по тарифам, что разозлило Китай и побудило к ответным мерам против США.

Реакция Трампа

Напомним, что после срыва сделки Трамп объявил в пятницу, что он продлит срок для достижения соглашения еще на 75 дней. В то же время ByteDance впервые публично подтвердила переговоры с правительством США по TikTok, заявив, что ключевые вопросы все еще необходимо решить и что любое соглашение должно быть одобрено в соответствии с китайским законодательством.

Трамп же в своем посте вновь выразил желание, чтобы Китай помог ему договориться о продаже, предположив, что США могли бы предоставить скидку на пошлины в обмен на одобрение Пекина.

«Мы надеемся продолжить добросовестное сотрудничество с Китаем, который, как я понимаю, не очень доволен нашими взаимными тарифами. Мы не хотим, чтобы TikTok «ушел в тень». Мы с нетерпением ждем сотрудничества с TikTok и Китаем для заключения сделки», - написал Трамп.

The White House had a TikTok deal. Trump’s China tariff wrecked it.

The president said he would sign an executive order that lets the Chinese-owned video app stay online while talks continue on a sale, drawing out a years-long battle over its fate.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com