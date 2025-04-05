«Просто подорожал в 2,5−3 раза»1
- 5.04.2025, 9:41
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Белорус обратил внимание, как один из магазинов «решил проблему» с картофелем.
Столичный тиктокер обратил внимание на то, как один из минских магазинов «решил» проблему с картофелем. По его словам, он просто поднял цены. При этом блогер отмечает, что качество двух из трех предложенных магазином видов картошки оставляет желать лучшего, пишет «Зеркало».
«Проблемы с картофелем в магазинах решили. Все просто: подорожал в 2,5−3 раза)))))» — так подписал блогер свое видео. Для подтверждения своих слов он снял три вида картофеля, который предлагает покупателям один из минских магазинов.
Первое предложение по 2,99 рубля за килограмм — это довольно неприглядные корнеплоды, покрытые странными пятнами: «Стала по три рубля продаваться вот эта ерунда, вот такая вот. Она как-будто какая-то больная и очень мягкая».
@_388327
проблемы с картофелем в магазинах решили. всё просто подорожал в 2.5-3 раза)))))♬ оригинальный звук - Алик_минск
Второе предложение — некрупный картофель по такой же цене, который по внешнему виду блогер оценил как «семянку»: «Ну, она получше, но все равно мягкая. Так как я все детство в деревне провел, могу сказать, что картошка — ерунда, причем полная».
Красивый мытый картофель торговой марки «Бульба Шик» тиктокер нашел в магазине фасованным по 2,5 кг. Он продавался по 7,99 рублей за упаковку — то есть по 3,2 рубля за килограмм.
— Цена макарон! — с раздражением в голосе прокомментировал он стоимость.
Меньше чем за неделю видео собрало больше 178 тысяч просмотров и почти 1600 комментариев. Часть пользователей оправдывает такие цены:
«В этом году неурожай был, вот и все. Терпите. А когда в 2024 и 2023 продавалась по цене 40 копеек идеальная, никто не стонал. Так вот тогда у частника эта картошка закупалась по 15−18 копеек».
«Апрель — не забывайте… Сейчас все овощи подорожают перед новым урожаем так что закупайтесь. Капуста пока по 1,26 рубля, а будет по три за килограмм. Картофель уже дорожает».
«Дачные участки есть? Лопата, навоз, обработка раза два, жуки, прополка… и вы с картошкой».
«В прошлом сезоне картофель оставляли невыкопанным, не было сбыта, и копать ее было в ущерб себе. Понесли убытки и посадили меньше, да еще и засуха… вот причина дефицита!»
«Во всем мире самые дорогие это продукты! Может, наконец и в Беларуси будет ценится труд крестьян!»
Другие находят такие цены на картофель странными и даже возмутительными:
«И эта страна которая является брендом картошки. Капец».
«Проснитесь! Чтобы делать такие цены, нужно, чтобы было качество. А не мусор за эти деньги».
«Картошка по цене яблок и апельсинов, это ж фигня какая-то».
До этого в Беларуси наблюдались проблемы с ассортиментом картофеля. в магазинах резко сузился, а сам продукт часто был не лучшего качества. В прошлом году о вероятности возникновения этой проблемы предупреждали фермеры. По их данным, многие производители овощей отказывались его выращивать, потому что это было убыточно. А причиной такого положения дел называли регулирование цен. В то же время чиновники уверяли, что проблем с продуктом нет.