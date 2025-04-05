ВСУ ликвидировали командира БПЛА «кадыровцев» 5.04.2025, 10:06

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Алаудинов в трауре.

Еще один высокопоставленный «кадыровец» стал «грузом 200» в войне против Украины. Ликвидирован командир отряда БПЛА «Ахмат» Минобороны РФ с позывным «Амур». О смерти «кадыровца» рассказал 4 апреля командир подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов, передает Dialog.UA.

«Амур, командир отряда БПЛА спецназа «Ахмат» МО РФ… Невосполнимая утрата… Командир, ушедший в вечность», — написал Алаудинов.

Подробности ликвидации высокопоставленного оккупанта не разглашаются.

Примечательно, что утром 4 апреля военная разведка Украины сообщила о подрыве броневика «Тигр» на окраине оккупированного Мелитополя. По ее данным, в автомобиле находился экипаж и десант группировки «Восток-Ахмат», как минимум 5 «кадыровцев» стали «грузом 200».

Есть предположение, что Амур был ликвидирован именно в ходе этой операции. Однако вероятность невелика, так как на конец марта 2025 года подразделение БПЛА «Ахмат» находилось в Курской области.

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