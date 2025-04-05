Куда белорусы ездили на море в 2024 году? 1 5.04.2025, 10:34

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Топ-3 популярных мест отдыха.

Как узнать, куда белорусы ездят в отпуск? Нужно посмотреть, откуда они звонят страховщикам. Журнал «Страхование в Беларуси» подвел итоги 2024 года. Главными «пляжными» странами у белорусов были Турция, Египет, ОАЭ и Грузия.

Пока что полной статистики за год нет, но в 2023 году в Турцию выехало больше 132 тысяч организованных туристов из Беларуси, в Египет — 77 тыс., в ОАЭ — 65,8 тыс., а в Грузию — 30,3 тыс. В 2024 году эти цифры выше.

И это при том, что Турция заработала имидж направления, которое постоянно дорожает. Однако это направление все равно продолжает лидировать у белорусов, которые хотят отдохнуть.

Особенностью 2024 года стало появление нового направления для желающих отдохнуть в старом добром Египте — теперь туда можно лететь не только за Красным, но и за Средиземным морем. С этим направлением в Беларуси работает только один туроператор.

Растет число желающих отдохнуть в Эмиратах, поэтому цены на пакет снижаются. Из Беларуси пакеты в ОАЭ лучше продаются летом — то есть в «несезон», когда погода в регионе меняется. Но сейчас влажность летом в Эмиратах стала снижаться, поэтому туристы могут достаточно комфортно отдохнуть на море за меньшие, чем зимой, деньги. Собственно, поэтому белорусы и летят в ОАЭ летом: отели высокого класса стоят сравнительно недорого.

Кстати, если раньше белорусы в основном летали в Дубай, то сейчас равномерно распределяются по побережью — их интересуют Рас-эль-Хайма, Шарджа, Фуджейра и Аджман.

Грузию белорусы тоже любят, но особенно они любят добираться туда на самолете, а не кружить по серпантину, сидя в автобусе. В самолетах, которые везут путешественников к Черному морю, постоянно нет мест, зато автобусы ходят полупустые.

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