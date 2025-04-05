МИД Дании: Посягательства США на Гренландию несовместимы с международным правом
- 5.04.2025, 10:37
- 1,958
Ситуация достигла критического уровня.
Посягательства США на Гренландию несовместимы с международным правом. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен, передает «Польское радио».
По словам главы датской дипломатии, заявления Вашингтона о том, что США хотят занять Гренландию, которая является автономной территорией Дании, ставят под сомнение суверенитет Королевства Дании.
Honest and direct meeting with @SecRubio yesterday. I made it crystal clear that claims and statements about annexing Greenland are not only unacceptable and disrespectful. They amount to a violation of international law. pic.twitter.com/YYQprYmlWP— Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) April 4, 2025
«Это достигло уровня, несовместимого с международным правом. Ситуация достигла такого уровня, когда наш суверенитет как королевства по сути подвергается сомнению. В связи с этим важно четко дать понять это министрам иностранных дел, чтобы не возникло никаких сомнений относительно позиции королевства», - сказал датский дипломат.
Министр иностранных дел Дании поднял вопрос Гренландии на встрече министров иностранных дел стран НАТО. Встреча в Брюсселе была подготовкой к саммиту в Гааге в конце июня.