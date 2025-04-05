Встреча НАТО: единство по Украине, дебют Рубио и пошлины США 5.04.2025, 10:50

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Репортаж «Немецкой волны».

Особое значение встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, прошедшей 3 и 4 апреля, придавал дебют госсекретаря США Марко Рубио. В штаб-квартире альянса его ждали с нетерпением и заметной тревогой, особенно после резкого выступления нового главы Пентагона Пита Хегсета на заседании министров обороны в феврале, пишет «Немецкая волна».

Сибига: Я ощутил единство в альянсе

Вечером 3 апреля Рубио - также впервые - заседал в Совете НАТО - Украина, и украинский министр иностранных дел Андрей Сибига остался явно доволен тем, как прошла эта встреча. На заседании совета в декабре атмосфера, по словам Сибиги, была совсем иной: тогда было много неопределенности, а теперь чувствуется твердая поддержка. «Вчера я ощутил единство. Я могу поддержать выступление каждого, подчеркиваю, каждого из говоривших министров. Я ощутил решительность в поддержке Украины, - заверил глава Минобороны Украины. - Подытоживая, могу сказать: очень хорошее заседание».

Он сообщил, например, не вдаваясь в подробности, что страны взяли на себя новые обязательства по оказанию Киеву военной помощи, которые в ближайшем будущем претворятся в конкретные поставки.

Хватит ли Украине военной помощи?

В целом за первые месяцы 2025 года члены НАТО обязались выделить на безопасность Украины более 20 млрд евро. Какую помощь намерены предоставлять Соединенные Штаты, чиновники альянса пока говорить отказываются, но и глава МИД Украины, и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердили, что поток американских вооружений, военного оборудования и разведданных в Украину теперь «продолжается в обычном режиме».

На вопрос DW, достаточно ли нынешних и обещанных объемов военной помощи для сдерживания российской агрессии, Сибига ответил: «Во время войны никогда не будет достаточно, но важно, что помощь идет». Рютте заверил, что союзники по НАТО предоставляют Украине «все необходимое для продолжения борьбы», включая инвестиции в ее оборонную промышленность.

Чиновники НАТО подчеркнули, что программы координации помощи и обучения, а также анализа и консультаций - NSATUв немецком Висбадене и JATEC в польском Быдгоще - продолжают работу, и их задача - сделать военную помощь Украине более предсказуемой, как можно быстрее реагировать на меняющиеся потребности ВСУ на поле боя, а также расширить горизонты планирования до 24 месяцев. «Сейчас эта рутинная работа - это то, что помогает Украине продолжать борьбу», - сказал чиновник альянса корреспондентке DW.

Чем еще союзники могут помочь Киеву

Позиция НАТО - Украина должна быть в наиболее сильном положении на поле боя и за столом переговоров - не изменилась, подтвердил генсек альянса. С другой стороны, страны НАТО говорят об усилении давления на Россию. «Мы видим вас, Владимир Путин. Мы знаем, что вы делаете, - заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. - И мы продолжаем налагать санкции на Россию, чтобы она была готова приступить к переговорам, по-настоящему и всерьез настроенная на достижение мира, который мы хотим видеть в июне».

По словам Андрея Сибиги, в НАТО все понимают, что Москву следует принудить к справедливому миру, поскольку видят, что она стремится к продолжению войны. Он предложил «простой рецепт» по ускорению усилий для достижения справедливого мира из трех ингредиентов, который, по его словам, поддерживают все страны: укрепление Украины, повышение цены агрессии для России, а также активное участие и лидерство США.

Удалось ли членам альянса по разные стороны Атлантики вновь сблизить позиции?

Европейские члены НАТО усердно готовили для новой администрации США месседж, что берут на себя гораздо больше ответственности за собственную оборону, однако тон Рубио уже с порога оказался мягче, чем его сослуживца Хегсета. В кулуарах встречи источники DW говорили об облегчении, испытанном после выступления главы Госдепартамента: он хотя и повторил требования Вашингтона значительном повысить расходы остальных союзников на оборону, но заверил, что его страна остается приверженной НАТО.

В последние месяцы это было неочевидно: как минимум с момента своей инаугурации Дональд Трамп давал союзникам понять, что США могут и не прийти на помощь тем, кто расходует на оборону менее положенных 2 процентов ВВП - а это идет вразрез с основополагающей 5-й статьей Североатлантического договора.

Итак, то, что до возвращения Трампа к власти, считалось само собой разумеющимся, 3 апреля стало главной новостью из штаб-квартиры Североатлантического альянса: США не выходят из НАТО, НАТО все еще стоит! «Мы живем во времена большой непредсказуемости, и поэтому, возможно, полезно подтвердить те вещи, которые кажутся очевидными, и дать уверенность в том, что некоторые вещи все еще в силе, - сказала на это глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас перед заседанием НАТО 4 апреля. - Думаю, именно поэтому всем было важно услышать это, и мы можем двигаться дальше».

Пошлины США омрачили радость европейцев

Однако полного облегчения встреча не принесла: новость о введении США торговых пошлин на импортные товары зловеще нависла над традиционными для НАТО темами совместной обороны, защиты от российской угрозы, усилий по достижению мира в Украине. Ведь из 32 членов альянса 23 входят в Европейский Союз, на который теперь распространяются американские 20-процентные пошлины, и страны воспринимают это как враждебный акт, а также всерьез опасаются последствий для их экономики. А экономическую конкурентоспособность в институтах Евросоюза напрямую связывают с обороноспособностью.

«Сегодня от всех членов альянса требуется непоколебимая солидарность. Солидарность, которая, тем не менее, подвергается испытанию решениями, принятыми и объявленными вчера президентом Трампом, о введении взаимных пошлин, которые будут иметь негативные последствия как для американской экономики, так и для экономик всех членов альянса», - заявил 3 апреля министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, подчеркнув, что Евросоюз ответит на эти меры.

Генсек НАТО отказался о(б)суждать пошлины

Тем не менее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте за два дня так и не высказал четкой позиции в вопросе о пошлинах, введенных США. На итоговой пресс-конференции, где вопрос поднимался несколько раз, он предложил отделять темы тарифов от тем безопасности альянса «и не позволять им мешать внутренним дискуссиям». Между тем 2-я статья Североатлантического договора обязует его членов стремиться к устранению взаимных конфликтов в экономической политике, на что журналисты не преминули указать Рютте, однако тот был непреклонен: «Я не думаю, что это нарушает 2-ю статью. Нет, я так не думаю. В прошлом мы видели множество примеров разногласий, ссор по поводу пошлин. Такое случалось и раньше, но это не нарушает 2-ю статью».

Генсек НАТО, ранее занимавший пост премьер-министра Нидерландов, считает, что правительствам никогда не бывает достаточно ресурсов и «всегда может возникнуть проблема, что денег, на которые вы рассчитывали, нет из-за инфляции или из-за того, что ВВП растет не так, как ожидалось». «Я не думаю, что помогаю альянсу, комментируя что-то, что на самом деле не является частью политики альянса, которая заключается в обеспечении защиты альянса», - подытожил Рютте.

Как сказал дипломат одной из стран НАТО в кулуарах, сейчас главные задачи генсека альянса - сберечь его единство и приверженность Соединенных Штатов, и Рютте воспринимает их со всей серьезностью, осознавая возникающие при этом дилеммы: «Он добился успеха, заставив США повторить железное обязательство по 5-й статье».

Следующая министерская встреча НАТО состоится в начале июня, в том же месяце пройдет саммит Североатлантического альянса в Гааге, конкретных планов которого в Брюсселе еще нет. Однако Киев уже ждет приглашения для Владимира Зеленского.

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