Как белорусы могут отказаться от участия в «субботнике»?4
- 5.04.2025, 11:08
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Достаточно сослаться на одну статью Трудового кодекса.
На следующих выходных, 12 апреля, в Беларуси запланирован первый в этом году «республиканский субботник».
«Смартпресс» рассказал о нюансах в проведении этого «мероприятия».
Во-первых, портал отмечает, что, согласно постановлению Совмина, мероприятие проводится «исключительно на добровольной основе». При этом как такового понятия «субботник» не существует. Предполагается, что это — «сознательный организованный бесплатный труд на благо общества в свободное от работы время».
Отказаться от участия можно, сославшись на статью 137 ТК РБ — все работники имеют право на выходные дни, которые они могут использовать по своему усмотрению. Соответственно, отказ от участия в субботнике — не дисциплинарный проступок. Наниматель не вправе требовать от работников выполнения работы под угрозой применения какого-либо воздействия (ч. 2 ст. 13 ТК).
Однако если поучаствовали — оплата за этот день не предусмотрена. Исключение составляют лишь случаи, когда субботник проводят в рабочий день (смену) — тогда наниматель обязан заплатить сотруднику за фактически отработанное время.
К слову, дополнительный выходной также не положен — законодательство Беларуси не предусматривает отдых за участие в общественных мероприятиях, таких как «субботники», праздничные демонстрации и другие.