Чем заменить дорогую красную рыбу: три самых полезных и вкусных варианта 1 5.04.2025, 11:32

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В них содержатся уникальные количества омега-3 и витаминов.

Да, красная рыба крайне полезна, потому что она содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, качественный белок и витамины группы В. Однако существуют гораздо более дешевые варианты рыбы, которые не только полезные, но и очень вкусные, пишет ТСН.

Чем заменить лосось: три самых вкусных и полезных вида рыбы

Сельдь по своим полезным свойствам практически не уступает красной рыбе. Она богата рыбьим жиром, который снижает «плохой» холестерин. Также содержит антиоксидантные соединения, омолаживающие организм на клеточном уровне, укрепляющие иммунитет и защищающие от онкологии. Сельдь имеет в своем составе полиненасыщенные жиры, которые содержатся и в красной рыбе, они снижают риск атеросклероза, делают кожу и волосы эластичными, а также помогают бороться с различными воспалениями.

Скумбрия. Еще одна доступная рыба, которая значительно дешевле лососевых видов. Ее польза состоит в том, что она содержит мощную долю ценной жирной кислоты омега-3, качественного белка и витамина D. Регулярное употребление этой рыбы укрепляет иммунную систему, защищает от сердечно-сосудистых заболеваний и потери костной ткани.

Кижуч — серебряный лосось, однако значительно дешевле красной рыбы, но не менее полезен. Сто грамм рыбы содержит суточную норму витамина В12. Кижуч имеет мощную долю калия, фосфора и селена, которые крайне необходимы для здоровья всех систем организма. Однако, это крайне жирный вид рыбы, поэтому злоупотреблять ею не стоит, чтобы не набрать лишний вес.

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