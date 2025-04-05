В ЕС отреагировали на удар России баллистикой по Кривому Рогу

В ЕС отреагировали на удар России баллистикой по Кривому Рогу3
- 5.04.2025, 11:37
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Так выглядит «прекращение огня» от Путина.
Политики и дипломаты Европейского Союза отреагировали на ракетный удар российской армии по Кривому Рогу Днепропетровской области в пятницу, 4 апреля.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс написал в Twitter, что «пока вся Европа готовится к выходным, украинцы живут в другой реальности».
«Еще одна российская атака, но к этому никогда нельзя привыкнуть. Вот почему мы должны ускорить поддержку Украины!», — написал он.
В посольстве Швейцарии в Украине также выразили соболезнования семьям погибших и раненых в Кривом Роге.
«Гражданское население никогда не должно становиться мишенью», — отметили там.
Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас написала о «трагических и бесчеловечных кадрах», которые поступают из Кривого Рога после ракетной атаки.
«Очередной безрассудный российский обстрел нанес удар по многолюдному жилому району… Россия продолжает уничтожать Украину, она не заинтересована в мире», — говорится в сообщении.
Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна прокомментировал атаку, отметив, что Россия «стремится к войне, а не к миру», а нападения на гражданское население, включая детей, являются «жестоким доказательством» этого.
Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что выпускать ракету по детской площадке «является не войной, а варварством».
«Наши мысли с семьями погибших и с теми, кто защищает свою страну от российского террора», — подчеркнул он.
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис процитировал сообщение с последствиями удара по Кривому Рогу, коротко написав «Прекращение огня от Путина».
Атака баллистикой на Кривой Рог 4 апреля
Около 19:00 4 апреля оккупанты нанесли баллистический удар по жилому микрорайону Кривого Рога, начались пожары. Президент Владимир Зеленский сообщил, что российская ракета ударила рядом с жилыми домами и детской площадкой.
Ближе к утру 5 апреля председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил о завершении аварийно-спасательных работ на местах атак российской армии. Погибли 18 человек, из них 9 детей. Пострадавших — более 60, в больницах остаются 40 человек. Повреждены около 20 многоэтажек, более 30 авто, учреждения образования и общественного питания.
7, 8 и 9 апреля в Кривом Роге объявлены днями траура по погибшим в результате российских обстрелов 4 апреля.