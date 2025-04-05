СБУ с полиграфом расследует утечку проекта соглашения США о недрах 5.04.2025, 11:50

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По приказу Зеленского.

Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины провести внутреннее расследование относительно утечки конфиденциальной информации о последнем предложении США по полезным ископаемым . Как сообщают чиновники, в деле задействованы полиграфные проверки, пишет Financial Times.

Расследование продолжается на фоне все больших разногласий между Киевом и администрацией Дональда Трампа относительно условий сделки, которая касается стратегически важных природных ресурсов и энергетической инфраструктуры Украины.

Чиновники в Киеве отмечают, что новые требования Вашингтона стали для них неожиданностью, а некоторые положения инициативы они считают политически неприемлемыми - прежде всего из-за угрозы суверенитету и экономической независимости страны.

На этой неделе Дональд Трамп публично раскритиковал Зеленского, обвинив его в том, что тот «пытается отказаться» от соглашения. По словам Трампа, президент Украины может столкнуться с «большими проблемами», если в ближайшее время не подпишет документы.

В рамках расследования уже были проверены на детекторе лжи сотрудники нескольких министерств. Однако, сколько именно лиц допрошено и к каким именно структурам они принадлежат, правительство не раскрывает.

Офис президента Украины воздержался от комментариев, а СБУ в официальном заявлении подчеркнула, что действует согласно действующему законодательству, «защищая безопасность Украины», и не разглашает часть информации из-за ее чувствительности.

Несмотря на то, что полиграф является противоречивым инструментом, а его точность часто ставится под сомнение, украинские правоохранители регулярно применяют его - как в уголовных делах, так и, например, при проверке иностранцев, стремящихся вступить в ряды ВСУ.

Расследование было инициировано после того, как 26 марта оппозиционный депутат Ярослав Железняк обнародовал подробности проекта соглашения, ссылаясь на копию, которая якобы оказалась у него на руках. На следующий день Financial Times также опубликовала содержание документа, который получила отдельно.

Комментируя утечку 28 марта, Зеленский на брифинге для заявил: «Мне интересно, кто передает эту информацию».

Что предусматривает новый проект?

Обновленное предложение американской стороны существенно отличается от предыдущего рамочного соглашения, которое было согласовано в феврале. Его отменили после того, как Зеленский, Трамп и Джей Ди Вэнс встретились в Белом доме.

Впрочем, в новой версии документа до сих пор отсутствуют какие-либо официальные гарантии безопасности для Украины. Министр финансов Трампа Скотт Бессент объяснил это тем, что инвестиции США в ключевую сферу полезных ископаемых сами по себе якобы станут сдерживающим фактором для России. Эту логику в Киеве не разделяют.

Пересмотренные условия вписываются в общий план Трампа по завершению войны и, как он считает, компенсации США за поддержку Киева. Среди прочего, Трамп настаивает на том, чтобы средства, выделенные в качестве военной помощи, рассматривались как кредиты, которые должны быть возвращены. В прошлую пятницу Зеленский публично отверг этот подход.

Документ предусматривает создание совместного наблюдательного совета, который будет управлять доходами от нефтяных, газовых и минеральных ресурсов - практически по всей территории Украины. В Киеве это вызвало опасения относительно передачи контроля над стратегическими активами иностранным игрокам, а также - угрозу для дальнейшей интеграции с ЕС.

«Мы не можем принять ни одну договоренность, которая подрывает наш путь в ЕС», - подчеркнул Зеленский на прошлой неделе.

Он также сообщил на брифинге, что чиновники и юристы сейчас работают над внесением изменений в американское предложение. Эти изменения должны быть представлены на рассмотрение администрации Трампа в обновленном проекте документа перед визитом украинской делегации в Вашингтон на следующей неделе.

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