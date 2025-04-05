Трамп назвал три страны, с которыми обсуждает смягчение пошлин
- 5.04.2025, 11:55
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Президент США считает, что новые тарифы дают «большую силу для переговоров».
Президент США Дональд Трамп сообщил, что он обсуждает смягчение предложенных пошлин с представителями Вьетнама, Индии и Израиля, пишет CNN со ссылкой на осведомленный источник.
Отмечается, Трамп заявил, что он открыт для переговоров о тарифах.
«Каждая страна звонила нам. В этом и заключается привлекательность того, что мы делаем: мы ставим себя на место водителя. Пока они дают нам что-то хорошее. Например, если взять TikTok в качестве примера, у нас есть ситуация с TikTok, когда Китай, вероятно, скажет: «Мы одобрим соглашение, но вы сделаете что-нибудь в отношении тарифов?». Тарифы дают нам большую силу для переговоров. Они всегда это делали», - сказал Трамп журналистам.
Также Трамп в своей сети Truth Social заявил, что новые тарифы обсудил с президентом Вьетнама То Ламом, назвав разговор «очень продуктивным».
«Вьетнам хочет снизить свои тарифы до нуля, если им удастся заключить сделку с США. Я поблагодарил его от имени нашей страны и сказал, что с нетерпением жду встречи в ближайшем будущем», - написал президент США.