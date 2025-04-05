В двух областях Беларуси начался снегопад
- 5.04.2025, 12:06
Апрель удивил погодой жителей Гродно и не только.
Синоптики предупреждали о грядущем похолодании. Между тем, в Верхнедвинском районе Витебской области с утра 5 апреля выпал снег. Также снегопад зафиксировали и в Гродно. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.
Фото снега в Верхнедвинском районе появились в официальном телеграм-канале издания «Витьбичи».
— Не таким мы себе представляли апрель, — написала газета.
Снег пошел и в Гродно. Правда, он сразу таял и не лежал, как в Верхнедвинском районе.
Между тем, Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за похолодания на субботу 5 апреля.
— В дневные часы ожидается резкое изменение погодных условий, похолодает: максимальная температура воздуха на большей части территории республики составит +3…+9°С, по юго-востоку до +11°С, в Минске +3…+5°С, — говорится в предупреждении. — Днем во многих районах по западу ожидается усиление северного, северо-западного ветра порывами 15−20 м/с.