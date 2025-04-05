Белорусских водителей призвали сделать две манипуляции перед поездкой в выходные 4 5.04.2025, 12:44

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ГАИ пустила «Стрелу» в две области.

В Министерстве внутренних дел сообщили, куда 5 и 6 апреля планируют отправить экипажи специального подразделения ДПС «Стрела», которые каждые выходные патрулируют наиболее опасные с точки зрения статистики аварий участки дорог. Инспекторы ГАИ также предупредили водителей об ухудшении погодных условий в выходные, предупредили о возможных заторах на дорогах и дали практические рекомендации на ближайшие дни.

Так, по словам начальника отделения главного управления ГАИ МВД Вероники Романьковой, в эти выходные «Стрела» «отработает» аварийно-опасные участки трасс в Витебской и Гродненской областях.

Водителей она попросила руководствоваться в эти дни правилом «Не уверен — не обгоняй!» — соблюдать безопасную дистанцию, не допускать резких необдуманных маневров и выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям, а перед обгоном обязательно убедить в отсутствии встречного транспорта и «адекватно оценивать необходимое для обгона расстояние, состояние дорожного покрытия и реальные динамические возможности авто».

При этом личный состав ГАИ в выходные пообещали переориентировать на оказание помощи автомобилистам, «попавшим в затруднительную ситуацию», поскольку по всей стране на субботу синоптики объявили оранжевый уровень опасности в связи с резким похолоданием.

Синоптики не исключили вероятности мокрого снега с дождем, в связи с чем ГАИ призвала белорусских водителей, которые уже успели сменить зимние шины на летние вовсе отказаться от поездок в эти дни. Остальных же водителей инспекторы призвали придерживаться спокойного, «зимнего» стиля вождения. Он должен исключать любые резкие маневры, особенно на закруглениях дорог, путепроводах продуваемых участках дороги. Повышенное внимание водителям следует проявить и на пешеходных переходах.

«Следует учитывать, что состояние проезжей части на протяжении маршрута может резко меняться», — подчеркнули в ГАИ.

Перед поездкой в эти выходные водителям в ГАИ также рекомендовали в обязательном порядке провести 2 манипуляции с авто:

очистить автомобиль от снега,

заполните бачок стеклоомывателя незамерзающей жидкостью.

По прогнозу ГАИ, в городах не исключены серьезные заторы из-за ухудшения погодных условий, поэтому водителям рекомендовали учитывать это при планировании маршрута. Со своей стороны ГАИ пообещали организовать мониторинг состояния улиц и дорог «с целью своевременного выполнения дорожными и коммунальными службами работ по уборке и обработке проезжей части».

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