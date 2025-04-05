«Самое интересное: сопротивления и защиты ноль»2
- 5.04.2025, 12:58
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Эксперты проанализировали удар дронов по уникальному заводу РФ в Саранске.
В ночь на субботу, 5 апреля, беспилотники атаковали в Саранске российский завод по производству оптоволоконных кабелей, используемых для управления дронами.
Украинский военный и блогер Кирилл Сазонов написал, что «птицы мести» прилетели на предприятие «Оптиковолоконные Системы».
«Ну и самое интересное. Сопротивления и защиты ноль. И это еще сутки назад казалось логичным. От кого защищаться, здесь до границ с Украиной более 800 км! И неужели у ВСУ есть оружие, которое способно преодолеть такое расстояние и попасть в цель? Эй, добрый вечер, мы из Украины. Ничего у нас такого нет и быть не может. Ложитесь уже спать…», - написал Сазонов.
Волонтер и блогер Сергей Стерненко сообщил, что также ночью был атакован завод по производству взрывчатых веществ в Чапаевске Самарской области.