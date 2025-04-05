закрыть
5 апреля 2025, суббота, 13:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Самое интересное: сопротивления и защиты ноль»

2
  • 5.04.2025, 12:58
  • 3,258
«Самое интересное: сопротивления и защиты ноль»

Эксперты проанализировали удар дронов по уникальному заводу РФ в Саранске.

В ночь на субботу, 5 апреля, беспилотники атаковали в Саранске российский завод по производству оптоволоконных кабелей, используемых для управления дронами.

Украинский военный и блогер Кирилл Сазонов написал, что «птицы мести» прилетели на предприятие «Оптиковолоконные Системы».

«Ну и самое интересное. Сопротивления и защиты ноль. И это еще сутки назад казалось логичным. От кого защищаться, здесь до границ с Украиной более 800 км! И неужели у ВСУ есть оружие, которое способно преодолеть такое расстояние и попасть в цель? Эй, добрый вечер, мы из Украины. Ничего у нас такого нет и быть не может. Ложитесь уже спать…», - написал Сазонов.

Волонтер и блогер Сергей Стерненко сообщил, что также ночью был атакован завод по производству взрывчатых веществ в Чапаевске Самарской области.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип
Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко
Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук
Три роты на квадратный километр
Три роты на квадратный километр Александр Коваленко