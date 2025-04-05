В Нидерландах создали необычный гибрид электрокара и мотоцикла

В Нидерландах создали необычный гибрид электрокара и мотоцикла2
- 5.04.2025, 13:14
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YKS1 One может наклоняться на угол до 20° в поворотах.
YKS1 One может наклоняться на угол до 20° в поворотах
Нидерландский стартап YKS1 презентовал свою первую модель One. Она сочетает в себе черты электромобиля и мотоцикла.
О необычном транспортном средстве рассказали на сайте motor.es.
YKS1 One позиционируют, как преемника нидерландского трицикла Carver One, который выпускали в 2000-х и даже тестировали в шоу Top Gear. Это компактное одноместное транспортное средство.
Электрокар YKS1 One — небольшой электрокар с длинным капотом, малыми углами наклона стоек крыши и диодной оптикой. Как и автомобили, он имеет четыре колеса, однако в поворотах способен наклоняться (на угол до 20°) подобно мотоциклам.
Добились этого за счет специальной подвески с электронным управлением. YKS1 One сам выбирает оптимальный угол, на который наклоняться, в зависимости от скорости и крутизны поворота.
В салоне YKS1 One установили большой трехсекционный дисплей, еще один экран поместили на руль-штурвал. Масса электрокара составляет всего 600 кг.
Разработчики отметили, что новый электромобиль YKS1 One способен развить 130 км/ч, а его запас хода составит примерно 350 км. Сейчас стартап ищет финансирование для запуска электрокара в производство.