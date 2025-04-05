закрыть
5 апреля 2025, суббота, 13:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Нидерландах создали необычный гибрид электрокара и мотоцикла

2
  • 5.04.2025, 13:14
  • 1,054
В Нидерландах создали необычный гибрид электрокара и мотоцикла

YKS1 One может наклоняться на угол до 20° в поворотах.

YKS1 One может наклоняться на угол до 20° в поворотах

Нидерландский стартап YKS1 презентовал свою первую модель One. Она сочетает в себе черты электромобиля и мотоцикла.

О необычном транспортном средстве рассказали на сайте motor.es.

YKS1 One позиционируют, как преемника нидерландского трицикла Carver One, который выпускали в 2000-х и даже тестировали в шоу Top Gear. Это компактное одноместное транспортное средство.

Электрокар YKS1 One — небольшой электрокар с длинным капотом, малыми углами наклона стоек крыши и диодной оптикой. Как и автомобили, он имеет четыре колеса, однако в поворотах способен наклоняться (на угол до 20°) подобно мотоциклам.

Добились этого за счет специальной подвески с электронным управлением. YKS1 One сам выбирает оптимальный угол, на который наклоняться, в зависимости от скорости и крутизны поворота.

В салоне YKS1 One установили большой трехсекционный дисплей, еще один экран поместили на руль-штурвал. Масса электрокара составляет всего 600 кг.

Разработчики отметили, что новый электромобиль YKS1 One способен развить 130 км/ч, а его запас хода составит примерно 350 км. Сейчас стартап ищет финансирование для запуска электрокара в производство.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип
Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко
Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук
Три роты на квадратный километр
Три роты на квадратный километр Александр Коваленко