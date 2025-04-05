Ждать роста инфляции в Беларуси? 5.04.2025, 13:46

Регулирование цен на некоторые товары отменили.

Власти, как и обещали, отменили регулирование цен на ряд товаров. Речь идет о так называемом «справедливом регулировании», которое поручил разработать Лукашенко.

Взлетят ли теперь в Беларуси цены? Чего ждать от новой ценовой политики? Эти вопросы «Еврорадио» задало экономисту.

«Может создавать риски некоторых перекосов»

Если раньше было более 300 наименований товаров с регулируемыми ценами, то сейчас их осталось 200 с небольшим, говорит о нововведениях старшая научная сотрудница аналитического центра Beroc Анастасия Лузгина. Но и по этим оставшимся товарам произошли изменения — производителям разрешили повышать на них цены при определенных условиях.

— Компании или предприятия могут повышать цены, если рентабельность не превысила фактический уровень рентабельности реализованной продукции за 2021-2024 год по определенному виду товаров.

Плюс, если у предприятия отрицательная рентабельность, то можно повышать стоимость до безубыточного уровня.

Анастасия Лузгина также говорит, что кроме этого произошли изменения по товарам, которые предназначены для дальнейшего экспорта.

— По таким товарам снимаются любые ограничения по ценам. Исключение будет только в том случае, если продукция, которая будет идти на экспорт, согласована с госорганами. Скорее всего, это сделано для того, чтобы компании не стремились продавать на экспорт.

Эксперт отмечает, что, с одной стороны, власти постарались смягчить те условия, которые действовали до сих пор, а, с другой стороны, частично централизованное управление цен сохраняется — это может создавать риски некоторых перекосов, как было, например, с картофелем.

— Именно из-за государственного регулирования картофеля произвели в Беларуси в прошлом году меньше, чем обычно. То есть просто не было выгоды в выращивании картофеля.

Цены поднимутся, но не резко

Что касается эффекта, то, по словам Анастасии Лузгиной, с учетом всех правок цены в Беларуси повысятся.

— Я думаю, что стоит ожидать некоторого ускорения в ближайшие месяцы динамики цен. Но опять-таки все равно это будет контролироваться, регулироваться со стороны государственных органов, и мы вряд ли увидим какой-то жесткий скачок.

Напомним, премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета министров №713(6) о системе регулирования цен.

Перечень товаров, которые подлежат ценовому регулированию, сократили на 120 позиций — до 211.

Например, из-под регулирования вывели такие товары, как халва, редис, одеяло, шторы, скатерть и многое другое.

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