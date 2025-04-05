На фронте появились украинские дроны на оптоволокне дальностью 20 км 1 5.04.2025, 14:06

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Главком ВСУ Сырский раскрыл детали.

На фронте уже работают украинские беспилотники на оптоволокне дальностью 20 километров. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по результатам отчета командования Сил беспилотных систем в субботу, 5 апреля.

Как отметил главком, в войске продолжается наращивание количества и способности дронов на оптоволокне.

Сырский добавил, что беспилотники демонстрируют эффективность на фронте. Только в марте БПЛА различных типов поразили и уничтожили более 77 тысяч российских целей. Это на 10% больше, чем в феврале.

Кроме того, обезврежено около тысячи разведывательных БПЛА оккупантов. Для противодействия российским дронам на фронте внедряются новые системы РЭБ, в частности увеличивают количество систем ближнего действия.

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