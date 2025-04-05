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На фронте появились украинские дроны на оптоволокне дальностью 20 км

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  • 5.04.2025, 14:06
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На фронте появились украинские дроны на оптоволокне дальностью 20 км

Главком ВСУ Сырский раскрыл детали.

На фронте уже работают украинские беспилотники на оптоволокне дальностью 20 километров. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по результатам отчета командования Сил беспилотных систем в субботу, 5 апреля.

Как отметил главком, в войске продолжается наращивание количества и способности дронов на оптоволокне.

Сырский добавил, что беспилотники демонстрируют эффективность на фронте. Только в марте БПЛА различных типов поразили и уничтожили более 77 тысяч российских целей. Это на 10% больше, чем в феврале.

Кроме того, обезврежено около тысячи разведывательных БПЛА оккупантов. Для противодействия российским дронам на фронте внедряются новые системы РЭБ, в частности увеличивают количество систем ближнего действия.

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