БГУ сокращает количество платных мест 3 5.04.2025, 14:16

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Процесс затронет как дневную, так и заочную формы обучения.

Во время приемной кампании 2025 года Беларусский государственный университет планирует сократить количество мест на платной форме обучения, сообщил ректор учебного заведения Андрей Король.

Сокращение платных мест затронет как дневную, так и заочную формы обучения, передает «Белсат».

«Это одна из стратегий вуза. И реакция на запрос государства: в этом году количество бюджетных мест вырастет на 19. В 2024 году этот прирост составил 400», – рассказал ректор.

В белорусских вузах остановят набор абитуриентов по 45 специальностям

Всего БГУ планирует принять в этом году на программы общего и специального высшего образования 4193 студентов (в 2024 приняли 4408 человек). В эту цифру не входит план приема на военный факультет, который еще не утвержден.

На дневную бюджетную форму примут 2538 студентов (в 2024-м – 2519), на заочную бюджетную – 112 (в 2024-м – 104).

На платную дневную форму обучения план набора составит 1401 студент (в 2024-м – 1509), на заочную – 142 (в 2024-м – 276), на заочную для получения второго высшего образования – 50 (в прошлом году – 103).

Кроме того, в белорусских вузах в рамках оптимизации подготовки специалистов в этом году закроют 45 специальностей, рассказывал министр образования Беларуси Андрей Иванец.

Всего в 2025 году вузы Беларуси готовы принять 48,3 тысячи абитуриентов. На платное обучение в 2025 году цифры приема снижены на 2,7 тысячи мест и составляют 16,5 тысячи. На бюджет же количество мест по сравнению с предыдущим годом выросло на 400 – до 31,8 тысячи.

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