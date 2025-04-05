Звезда немецкого футбола Томас Мюллер уходит из «Баварии» 5.04.2025, 14:21

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В клубе завершается целая эпоха.

Один из самых известных немецких футболистов Томас Мюллер (Thomas Müller) объявил о завершении своей карьеры в мюнхенской «Баварии». Его контракт в этом футбольном клубе, истекающий в конце сезона предстоящим летом, не будет продлен, сообщил 35-летний чемпион мира 2014 года в соцсетях в субботу, 5 апреля, передает «Немецкая волна».

Руководство «Баварии» оправдало расставание с прославленным нападающим новыми планами относительно состава команды в предстоящем сезоне. По словам спортивного директора клуба Макса Эберля (Max Eberl), решение далось «Баварии» нелегко, но команда намерена сосредоточиться на будущем. Последние официальные игры футболист проведет за мюнхенский клуб предстоящим летом на клубном чемпионате мира в США.

Немецкая телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk отмечает, что таким образом руководство «Баварии» не выполнило желание Мюллера, стремившегося остаться в клубе еще на один год.

743 матча за «Баварию»

Клуб также сообщил, что в честь Мюллера будет сыгран прощальный матч. «Никто не выигрывал больше чемпионатов Германии. 33 разных титула говорят сами за себя. Он пополнит ряды самых выдающихся личностей «Баварии», - заявил председатель клуба Херберт Хайнер (Herbert Hainer). Как отмечает агентство dpa, с уходом Томаса Мюллера в «Баварии» завершается целая эпоха.

Как указывается на сайте «Баварии», Томас Мюллер всего провел за клуб 743 матча, опередив таких звезд футбола, как Зепп Майер (709), Оливер Кан (632) и Франц Беккенбауэр (584). Мюллер забил 174 гола и сделал 171 голевую передачу, а также получил 30 желтых и одну красную карточку.

Один из самых успешных немецких футболистов

Томас Мюллер - один из самых успешных немецких футболистов всех времен, 12-кратный чемпион бундеслиги. Помимо победы на ЧМ-2014 в Бразилии, он среди прочего 12 раз становился чемпионом бундеслиги, а в 2013 и 2020 годах отметился «золотым хет-триком», выиграв в составе клуба финал Лиги чемпионов, чемпионат бундеслиги и Кубок Германии по футболу.

С 2010 по 2024 годы Мюллер входил в состав сборной Германии по футболу, в составе которой провел 131 матч. Форвард «Баварии» - также первый игрок, который со своей командой одержал 350 побед в матчах бундеслиги. В общей сложности за свою карьеру Томас Мюллер завоевал 33 медали.

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