В пригороде Гродно алабай выбежал со двора и устроил бойню 8 5.04.2025, 14:25

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Одна собака погибла, другая покалечена.

Нападение алабая произошло в деревне Малая Ольшанка на 93 дома. Эта деревня считается пригородом Гродно. О ЧП рассказало местное гостелевидение. Дату происшествия не назвали, лишь уточнили, что все случилось в 2025-м году.

Как рассказала очевидица, все случилось «средь бела дня». Собака породы алабай мчалась по улице и атаковала женщину с собакой на поводке, с ними также был и ребенок.

— Она напала на собаку, — говорит жительница Малой Ольшанки. — Повезло им, конечно, что проезжали мимо машины и сигналили. Потому что ситуация развивалась в течение минут. За две минуты алабай покусал достаточно сильно эту собаку. И после того, как ее отогнали сигналом машины, побежал и загрыз другого пса, который был на цепи.

Хозяйка собаки, на которую напал алабай, защищала своего питомца и тоже пострадала. Как отметили сотрудники госканала, она была вынуждена принимать препараты от бешенства.

В итоге на место ЧП выехала милиция. Владельцу алабая вынесли предупреждение. По словам участкового инспектора милиции, он согласился, что собака не должна была оказаться на улице.

В итоге пострадавшая женщина и владелица загрызенной собаки в суд не пошли. Хозяин собаки от комментариев госканалу отказался.

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