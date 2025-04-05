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Как похудеть без ежедневного подсчета калорий

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  • 5.04.2025, 14:47
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Как похудеть без ежедневного подсчета калорий

Исследователи нашли эффективный метод.

Исследователи обнаружили, что периодическое голодание по схеме 4:3 может быть более эффективным, чем постоянный подсчет калорий.

Об этом сообщило издание Sciencealert.

Эта стратегия предусматривает 3 дня ограничения потребления калорий на 80% и 4 дня обычного питания. В отличие от жестких ежедневных ограничений, такой подход легче интегрировать в реальную жизнь.

В исследовании приняли участие 165 человек с избыточным весом или ожирением. В течение года те, кто придерживался режима 4:3, в среднем потеряли 7,7 кг, тогда как участники с обычной диетой — 4,8 кг.

Ученые из Университета Колорадо сравнили две группы:

Периодическое голодание (4:3) — потеря 7,6% веса за год.

Ежедневное ограничение калорий — только 5% потери.

«Насколько нам известно, конкретной комплексной программы, сосредоточенной на IMF 4:3, не существует. Поэтому я хочу поработать над тем, как разработать это для внедрения в клиниках и общественных программах, доступных для людей, и сделать это чем-то, что они могут себе позволить» — заявил эпидемиолог физической активности Даниэль Остендорф.

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