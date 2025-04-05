Der Spiegel: Трамп, похоже, теряет терпение в отношении Путина

Der Spiegel: Трамп, похоже, теряет терпение в отношении Путина3
- 5.04.2025, 14:56
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Рубио фактически озвучил ультиматум Вашингтона.
США теряют терпение в отношении России в попытках добиться прекращения огня в Украине, пишет Der Spiegel со ссылкой на информацию в кругах НАТО.
Как отмечает издание, на встрече министров иностранных дел, состоявшейся в Брюсселе в пятницу, несколько европейских союзников выразили понимание того, что президент США Дональд Трамп уже теряет терпение в отношении РФ.
По словам издания, госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Брюсселе четко дал понять, что Трамп, похоже, уже не долго будет терпеть тактику затягивания со стороны российского диктатора Владимира Путина. Он сказал, что речь идет, скорее, о «неделях, а не месяцах».
«Мы узнаем в ближайшее время - через несколько недель, а не месяцев, - серьезно ли Россия настроена на мир. Я надеюсь, что да, это было бы хорошо для мира», - цитирует издание Рубио.
Он также сказал, что президент США «не попадет в ловушку серии бесконечных переговоров».
«Если бы Москва хотела мира, это было бы замечательно. Если нет, США должны были бы переоценить, где мы сейчас и как мы идем дальше», - добавил госсекретарь.
Рубио сообщил, что в Вашингтоне встречался с российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым и передал ему определенную информацию для российского руководства, в частности о том, что США должны четко знать, серьезно ли РФ относится к миру. Он отметил, что украинцы уже продемонстрировали свою готовность к полному прекращению огня.
Между тем, говорится в материале, остается непонятным, как США отреагируют, если Путин не изменит своего курса. Среди вариантов рассматриваются новые санкции США против российской экономики, а также дополнительная военная помощь Украине.
Кроме того, Der Spiegel привело слова министра иностранных дел Жана-Ноэля Барро, который сказал, что «Россия должна США ответ», а его коллега из Великобритании Дэвид Лемми подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин «мог бы уже согласиться на перемирие», однако он и дальше бомбит Украину, ее гражданское население и энергетическую инфраструктуру.