Зеленский назвал имена всех детей, которых ракета РФ убила в Кривом Роге 4 5.04.2025, 15:08

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Президент Украины выразил разочарование реакцией США на российский удар.

В результате российской атаки по Кривому Рогу погибло 9 детей. Их имена в своем Telegram-канале назвал президент Украины Владимир Зеленский.

«Трехлетний Тимофей, к сожалению, умер сегодня в больнице. Семилетний Радислав. Арина, которой навсегда тоже 7 лет. Девятилетний Герман. Пятнадцатилетний Даниил. Пятнадцатилетний Никита. Пятнадцатилетняя Алина. Константин, которому навсегда 16 лет. Никита - 17 лет. Это дети, которые были убиты ударом российской баллистической ракеты по Кривому Рогу. Было всего несколько минут после запуска из района Таганрога на территории врага», - написал Зеленский.

Он добавил, что из-за российского удара также погибло 9 взрослых. Еще 62 человека, из которых 12 - дети, пострадали от ракетной атаки. Сейчас медики делают все возможное, чтобы спасти жизни этих людей, сказал Зеленский.

«Ракета попала прямо по улице - вокруг обычные дома, детская площадка, магазины, ресторан. В дополнение к этой баллистике россияне применили вчера против Кривого Рога ударные дроны - просто во время спасательной операции, во время этого горя для людей. Из-за удара дронами 7 человек были ранены, один человек погиб. Просто не бывает более глубоких цинизма, подлости и ненависти к людям, чем те, которые Россия собой сейчас олицетворяет», - добавил Зеленский.

Президент поблагодарил страны-партнеры, которые отреагировали на российскую атаку. В то же время он отметил, что его «неприятно удивляет» реакция посольства США на эту трагедию.

«Такая сильная страна, такой сильный народ - и такая слабая реакция. Даже слово «российская» боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей. Да, война должна завершиться. Но чтобы ее завершить, надо не бояться называть вещи своими именами. Надо не бояться давить на того единственного, кто эту войну продолжает и игнорирует все предложения мира для ее завершения. Надо давить на Россию, которая выбирает убийства детей вместо прекращения огня», - написал Зеленский.

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