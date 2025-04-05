На Минском море перевернулась яхта 1 5.04.2025, 15:13

Мужчину пришлось спасать.

Парусная яхта перевернулась на Минском море. На борту был один мужчина, он смог выплыть и взобраться на дно судна, длиной около шести метров. Его эвакуировали сотрудники спасательной станции «Заславль-1».

— Благодаря быстрым и слаженным действиям работников спасательной станции «Заславль-1» пострадавший был возвращен на берег живым и здоровым, — сообщает Минская городская организация ОСВОД в своем телеграм-канале.

Между тем, из-за перепада температуры в субботу 5 апреля синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Он также объявлен и на воскресенье, 6 апреля, но уже из-за сильного ветра и возможных метелей.

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