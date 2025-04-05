МИД Литвы: НАТО отреагирует на учения «Запад», если возникнет необходимость 5.04.2025, 15:28

Альянс примет решение с учетом того, как будут проходить совместные учения Беларуси и РФ.

Накануне совместных российско-белорусских учений «Запад», которые пройдут осенью 2025 года, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что НАТО готово отреагировать на них, если возникнет такая необходимость.

Будрис прокомментировал намерение России и Беларуси провести совместные учения во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в пятницу, 4 апреля.

«Определенные действия планируются в зависимости от того, что мы увидим по ту сторону, какие российские и беларусские силы будут задействованы в учениях, и это, безусловно, не будет оставлено без внимания», – сказал глава литовского дипломатического ведомства.

Подробных планов НАТО Будрис не раскрывал, однако заверил, что Альянс отреагирует с учетом того, как будут проходить учения, а также сколько и какие силы будут задействованы Россией и Беларусью.

«Сейчас я действительно не хотел бы вдаваться в подробности о том, каким будет реагирование, но это не просто какое-то одно из ряда событий, все подобные усилия воспринимаются серьезно, – сказал министр. – Мы посмотрим, какого рода войска там будут, по объему, по географическому расположению, и НАТО, безусловно, на основании этого сформирует свое собственное, скажем так, присутствие или ответ».

На данный момент литовские военные не видят каких-то дополнительных военных угроз для Литвы во время учений «Запад», но считают, что имеется риск непреднамеренных инцидентов.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявлял, что учения «Запад» не должны вызывать дополнительных предостережений, потому что Литва и ее союзники также проводят учения и готовятся к потенциальным угрозам.

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