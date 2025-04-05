Экономист: В отношении России США как раз надо было ввести пошлины 1 5.04.2025, 15:38

США купили у России товаров более чем на два миллиарда долларов.

В администрации Дональда Трампа заявили, что Соединенные Штаты Америки не ввели пошлины на импорт товаров из России и Беларуси, потому что Вашингтон не торгует с этими странами и они находятся под санкциями.

Однако это не так. США купили у России товаров более чем на два миллиарда долларов. Об этом FREEДОМ сказал экономический эксперт Илья Несходовский.

- Объяснение [от США] было следующее: там санкции и очень маленькая торговля. Я не согласен. Статистика показывает, что США купили у России товаров более чем на два миллиарда долларов — на 2,7. Но поставила в Россию товары на незначительную сумму. То есть, другими словами, как раз вся логика этих дополнительных пошлин говорит о том, что против России надо было их ввести. Для того, чтобы это выровнять. Это значительная сумма — более 2 миллиардов долларов. Но это было проигнорировано, и пошлины не введены, — сказал Несходовский.

Он не исключает, что под новые решения американцев будут попадать и какие-то конкретные компании.

- Я думаю, что будут, потому что мы уже знаем, что американцы использовали определенную санкционную политику, ограничивающую, против компании Huawei. То есть, может быть, туда попадут и другие компании, которые, как ожидает Трамп, перевезут свое производство в Америку, — отметил гость эфира.

Он также прокомментировал ситуацию с TikTok. Согласно заявлению главы Белого дома, США могут снизить пошлины на китайские товары в обмен на продажу платформы.

- Ситуация в том, что Трамп требует, чтобы TikTok продали американцам. То есть, другими словами, он добьется своего. Как минимум на американском рынке TikTok станет американским и будет приносить доходы американским собственникам. Поэтому в этом отношении, опять же, все это возможно. На сегодняшний день мы понимаем, что у Трампа нет никаких ограничений, никакие международные договора, никакие международные обязательства для него не важны. Он принял определенное решение, определенный путь, и по этому пути идет, — резюмировал Несходовский.

Говоря в целом о такой экономической политике Трампа, он отметил: логику этого процесса можно понять, и она имеет долгосрочные цели. Но будет ли этот путь успешный — вопрос остается открытым.

- Например, сейчас Европейский Союз однозначно будет отказываться от покупки американского оружия. И американцы потеряют очень значительный свой рынок, если ЕС полностью переориентируется на свои собственные разработки, на собственное оружие. В этом отношении эти предприятия переместить в США не получится никак. Соответственно, они будут иметь приоритеты. И опять же — минус. Поэтому смогут ли Соединенные Штаты воевать против всего мира в своей торговой войне? Вопрос — открытый, но цели понятны, — подытожил экономист.

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