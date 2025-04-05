Что продают на весенней Комаровке в Минске 5.04.2025, 15:47

На главном рынке Беларуси серьезное обновление прилавков.

Весна уверенно вступает в свои права, а вместе с ней появляется и сезонная продукция на Комаровке. Зелень, редис, молодая капуста и первые коробки клубники уже заняли свои места на прилавках. В преддверии выходных «Онлайнер» отправился на рынок, чтобы ознакомиться с актуальными ценами и ассортиментом.

На рядах настоящий праздник витаминов. Молодой чеснок стоит около 25 рублей за кило, а за пучок укропа или петрушки просят от 2 до 3 рублей. Но особенно выделяется зеленый лук — он обойдется в 3—4 рубля за пучок.

Редис уже вовсю представлен на прилавках — сочный, хрустящий и на удивление недорогой — около 7 рублей за килограмм. Свекла и морковь из старых запасов стоят по 1,2—1,5 рубля, а за молодую капусту просят около 6. Картошка остается стабильной — 2—3,5 рубля за кило.

Томаты начинаются от 5 рублей и доходят до 25, перец стоит плюс-минус 7 рублей за кило, огурцы тоже зафиксированы в районе 7 рублей.

А вот клубника — для тех, кто очень соскучился. Белорусской еще нет, но импортную можно найти от 12 до 15 рублей за килограмм (внимательно изучайте ценники — порой такая «ставка» всего за полкилограмма). Появилась и первая голубика, цена — 100 рублей за кило.

Первые признаки весны на Комаровке уже есть. Цены пока колеблются, но радует хотя бы то, что здесь можно собрать себе витаминный набор без особого урона для кошелька.

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