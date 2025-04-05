Важный объект для поражения: авиаэксперт проанализировал удар ВСУ по Саранску 5.04.2025, 15:59

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Украина нацелилась на предприятия, где изготавливают компоненты в том числе для дронов.

В ночь на 5 апреля беспилотники атаковали Саранск. Под ударом оказался важный российский военный объект.

Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире «24 Канала» рассказал, что этот завод производит компоненты, которые наносят серьезный вред украинским воинам.

Куда нужно бить в России

Предварительно известно, что беспилотники атаковали завод по производству оптоволокна в Саранске, что привело к пожару в районе предприятия. АО «Оптиковолоконные Системы» является первым и единственным в России, изготавливающим оптическое волокно для дронов.

Для эффективной борьбы с российскими FPV-дронами важно нацеливать удары именно на такие предприятия.

- Вот украинцы и наносят удар по заводу по производству оптоволокна, ведь дроны с оптоволоконными кабелями стали серьезной проблемой для Украины, – отметил Константин Криволап.

Также важно нанести удары по Алабуге и Ижевску, где расположены заводы, изготавливающие оружие и разведывательные БПЛА «Зала» и «Ланцет», а также боеприпасы.

- Когда меня спрашивают, по чему еще нужно бить, я отвечаю: заводы, которые производят «Шахеды», детали для БпЛА, ракеты, ФАБы, что после оснащения УМПК становятся КАБами, и, конечно, не забывать о нефтегазовой отрасли, – подчеркнул авиаэксперт.

По его мнению, аэродромы не являются лучшими целями для поражения. Однако если на них размещены ракеты, как это было во время удара по Энгельсу, где удалось уничтожить 96 ракет Х-101, это уже является существенным достижением.

Похожая ситуация с авиабазой в Липецке: если туда что-то попадает, это наносит значительный ущерб, ведь база насыщена различной авиационной техникой, и даже мощная система ПВО не всегда способна все защитить.

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