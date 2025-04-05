Топ-5 лучших комедий 1990-ых 1 5.04.2025, 16:13

1,882

Фильмы, которые гарантировано поднимут настроение.

1990-е годы были временем расцвета для комедийных фильмов. Адам Сэндлер, Джим Керри и другие звезды появлялись в хитовых лентах, которые собирали огромные средства в прокате. Романтические, мюзиклы, черные комедии – все это радовало аудиторию в те времена.

«24 канал» собрал комедийные фильмы 90-х, которые обязательно заставят вас смеяться. Они подарят беззаботный юмор, веселье и хорошее настроение.

«Мир Уэйна» (1992)

В центре сюжета – Гарт и Уэйн, молодые ребята и ведущие программы «Мир Уэйна». Успешный бизнесмен, который увидел эту забавную передачу, решает заработать на этом средств. Он предлагает ребятам контракт, а те мечтают высокие зарплаты и прайм-тайм на ТВ. Один из самых кассовых фильмов тех времен, показывающий друзей за глупостями и весельем.

«День сурка» (1993)

В небольшом городке в Пенсильвании каждый год 2 февраля после зимней спячки просыпается сурок и прогнозирует людям погоду. Это событие снимает циничный и капризный ведущий Фил Коннорс. И вдруг время зацикливается на этом дне – кажется, что 3 февраля никогда не наступит. Комедия стала настолько успешной, что чуть не стала отдельным жанром.

«Один дома» (1990)

События культового фильма разворачиваются во время Рождества. Семейство Маккалистеров отправляется на каникулы в Париж. В доме царит хаос, поэтому никто не обращает внимания на самого младшего 8-летнего Кевина. Мальчик мечтает, чтобы вся его семья исчезла – и на следующий день его желание осуществляется. Этот фильм вне всяких сомнений еще долгое время будет оставаться любимой комедийной картиной для семьи.

«Мои голубые небеса» (1990)

Мафиози Винченцо Антонелли попадает в неприятности, поэтому оставляет свою итальянскую семью и едет в провинцию. Жена уходит от него, поэтому Винни начинает новую жизнь в компании агента ФБР, которого приставили следить за ним. И мафиози сложно забыть свою жизнь гангстера, поэтому на парочку ждут веселые приключения. Это комедийное продолжение «Славных парней», где нет жестокости и насилия, а забавные выходки героя.

«Тупой и еще тупее» (1994)

Фильм рассказывает о двух взрослых парней – Ллойда и Гарри. Им в руки случайно попадает кейс с деньгами, поэтому ребята хотят честно вернуть его владелице Мэри. Но на самом деле девушка оставила чемоданчик намеренно. Друзья отправляются в путешествие на ее поиски, где с ними постоянно будут случаться курьезы. Главные актеры Джим Керри и Джефф Дэниелс доказывают, что они недаром являются легендами комедийного жанра.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com