Зафиксирован ввоз российской военной техники и контингента в Беларусь по БелЖД 8 5.04.2025, 16:18

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Эшелон насчитывал 14 вагонов-платформ.

29 марта 2025-го года на территорию Беларуси прибыл воинский эшелон (ВЭШ) из Российской Федерации.

По информации, которую получило «Сообщество железнодорожников Беларуси», ВЭШ, следовавший под номером 961, пересёк государственную границу около 22:15–22:30 через железнодорожный межгосударственный стыковой пункт (МГСП) Красное (РЖД) – Осиновка (БЧ).

Состав проследовал далее до станции Орша-Центральная, где была произведена смена локомотива и локомотивной бригады.

Ориентировочное время прибытия на станцию Орша-Центральная составило примерно 23:15–23:30.

После проведения операций по размену локомотива, состав продолжил следование по участку Орша – Минск до станции Озерище. Ориентировочное время отправления – 00:30–01:00 30.03.2025.

В эти же сутки, 30 марта, в промежутке времени 07:30–08:00 была произведена разгрузка российской военной техники на станции Озерище (Минское отделение БЖД, НОД-1) под Минском.

По располагаемым железнодорожниками данным, эшелон насчитывал 14 вагонов-платформ и 1 пассажирский вагон с личным составом ВС РФ. Платформы задействовали для перевозки бронетехники, которая была идентифицирована как бронеавтомобили «Тигр», некоторые единицы из которых представляли из себя медицинские модификации с обозначениями в виде красных крестов. Отсутствие тяжёлой техники и наличие исключительно бронеавтомобилей данного типа может свидетельствовать о переброске специализированного подразделения, действующего в рамках ограниченного и мобильного состава.

Отмечается, что стандартная четырёхосная железнодорожная платформа способна разместить два бронеавтомобиля «Тигр», включая необходимое оборудование для их закрепления.

Станция Озерище расположена вблизи ряда воинских частей, включая 120-ю отдельную механизированную бригаду, 127-ю гвардейскую бригаду связи, а также 56-й отдельный полк связи. Этот район часто используется для временного размещения и переброски российских войск в рамках совместной т.н. «союзной деятельности». Таким образом, прибытие воинского эшелона №961 может быть связано как с ротацией российских вооруженных сил в Беларуси, так и с подготовкой к очередному этапу совместных учений.

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