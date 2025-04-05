«Лукашенко получил серьезное предупреждение» 5.04.2025, 16:43

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Диктатору не справиться с украинскими «Паляницями», «Трембитами» и «Длинными Нептунами».

Есть ли угроза наступления с территории Беларуси? Об этом сайту Charter97.org рассказал военный эксперт, майор запаса Нацгвардии Украины Алексей Гетьман:

- Угроза с территории Беларуси есть всегда. Однако думаю, что Лукашенко не осмелится атаковать.

Он получил официальное предупреждение о том, что как только начнутся какие-то боевые действия со стороны Беларуси, то сразу, согласно международному праву, они посчитаются агрессией. В этом случае мы имеем право атаковать любые военные и военно-промышленные объекты на территории страны-агрессора.

Наши ракеты могут полететь в любую точку Беларуси. Лукашенко прекрасно понимает, что его средства ПВО вряд ли справятся с украинскими «Паляницями», «Трембитами», «Длинными Нептунами», не говоря уже о наших беспилотниках, которые весьма неплохо атакуют РФ.

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