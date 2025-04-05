Как демократический Запад создавал НАТО и какую цель ставил 5.04.2025, 16:55

«Доктрина Трумэна» в 1947-ом отметила момент, когда Америка добровольно взяла на себя лидерство в свободном мире.

В столице США в Вашингтоне 4 апреля 1949 года 12 государств Европы и Северной Америки подписали договор о военно-политическом союзе, напоминает Telegraf.

После окончания Второй мировой войны (1939—1945) Европа лежала в руинах. И это касалось не только экономики, разрухи в социальной сфере, но и неопределенности политического строя государств после кардинального перекраивания границ на континенте. Решениями проходившей в феврале 1945 года Ялтинской конференции стран Антигитлеровской коалиции (СССР, США и Великобритании) Старый Свет оказался разделенным на два лагеря.

Церемония заключения договора в Вашингтоне. Свою подпись ставит Гарри Трумэн – президент США. 4 апреля 1949 года

Среди условно государств западной демократии главную роль играли Вашингтон и Лондон, в значительно меньшей степени — Париж. Социалистический лагерь, тоже условно, потому что еще не всем коммунистическим силам в Восточной Европе был сломан хребет, возглавляла Москва. Сталин считался безоговорочным лидером в новообразованной коалиции сателлитов в Восточной Европе. Эти лагеря рано или поздно должны были окончательно размежеваться и построить новую политико-экономическую и военную конфигурацию на территории Старого Света.

Советский Союз, пройдя горнило почти четырехлетней кровопролитной войны, был готов «продолжить» (как сейчас пишут кремлевские пропагандисты, «можем повторить») уже на территории Западной Европы. Единственное, что сдерживало Кремль, это наличие в США ядерного вооружения, которое было показательно продемонстрировано на восточном театре боевых действий в конце Второй мировой войны. А именно во время бомбардировки американцами японских городов Хиросима и Нагасаки.

Идеологическое разграничение произошло раньше, чем завершилась Вторая мировая война. Однако «первым звоночком» в будущем противостоянии двух систем стала речь уже бывшего главы правительства Великобритании Уинстона Черчилля в американском городе Фултон 5 марта 1946 года в присутствии президента США Гарри Трумэна: «От Штеттина (Щецин. — Ред.) на Балтике до Триеста на Адриатике опустился «железный занавес». За этой линией лежат все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы – Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест и София… Это явно не та освобожденная Европа, за которую мы боролись».

Выступление главы правительства Уинстона Черчилля на всеобщих парламентских выборах в Великобритании, 1945 год

Черчилль предупреждал о неизбежности «неограниченной экспансии» со стороны СССР, хотя тогда был поднят на смех абсолютным большинством западноевропейских политиков. Однако стратегический дар непримиримого врага Гитлера, едва ли не единственного британского политика, предсказавшего катастрофу для мира после подписания Мюнхенского сговора 1938 года и окончательного поглощения нацистами Чехословакии в марте следующего, снова оказался пророческим.

Начало холодной войны

Дата речи в Фултоне считается началом холодной войны между блоками государств, которые имели совершенно разные взгляды на послевоенную перестройку не только в Европе, но и во всем мире. Главное противостояние шло по оси – Москва-Вашингтон. На тот момент это были два самых мощных государства.

Между тем ответ Кремля не заставил себя ждать: сначала произошла неудачная попытка распространить агрессивные действия на страны, не попадавшие в его сферу влияния: Турцию (мечта еще русских царей о Босфоре и кресте на Святой Софии в Стамбуле /Константинополе) и Грецию.

Тараном, который поддерживали в первую очередь просоветские соседи (Болгария, Албания и особенно Югославия), были местные компартии. Однако Турция оказалась не по зубам, да и местная компартия была фактически уничтожена еще Кемалем Ататюрком.

Начавшаяся во время Второй мировой гражданская война в Греции завершилась победой роялистов (монархистов) над коммунистами при поддержке США и Великобритании – фактически уже летом 1948 года. Балканский поход провалился, да еще и подмочил репутацию Кремля в глазах союзников. В последний момент Иосиф Сталин сделал вид, что не имеет отношения к конфликту, который похоронил его дружеские отношения с коммунистическим лидером Югославии Иосифом Брозом Тито.

Доктрина Трумэна

В конце гражданской войны в Греции, в 1947 году, Конгресс США решил выделить 400 млн долларов на борьбу с распространением влияния СССР в мире. Эти немалые по тем временам деньги в рамках объявленной Гарри Трумэном военно-политической доктрины были важным и действенным шагом в борьбе (уже не на словах) с коммунистической угрозой. «Доктрина Трумэна», обнародованная 12 марта 1947 года, отметила момент, когда Америка добровольно взяла на себя лидерство в свободном мире. Длительной нерешительности наступил конец, американские войска должны были надолго остаться в Европе. Отношение Трумэна к коммунизму стало известно как «сдерживание» – новейшая версия довоенного cordon sanitaire. Такое сдерживание почти совпало с анализом, названным «Основы советской политики», который в июле 1947 года анонимно опубликовал опытный дипломат Джордж Кеннан. Анализ призвал к «умелому и внимательному применению контрсилы… в соответствии с изменениями и маневрами советской политики». Анализ носил сугубо оборонительный характер и был очень далек от третьей мировой войны, которую отстаивали некоторые безумцы, — писал в своем фундументальном труде «Європа. Історія» британский историк Норман Дэвис.

Параллельно в мире происходили любопытные события на «экономическом фронте». Соединенные Штаты вышли из Второй мировой войны безоговорочным лидером всего Западного мира. И это касалось не только экономических показателей, но и военно-политического доминирования… 13 июля 1947 года на грандиозной Международной конференции в Париже был обнародован амбициозный «План Маршалла» («Программа обновления Европы»). В следующем году Конгресс США принял «Закон об экономическом сотрудничестве» с общей суммой ассигнований около 12,5 млрд долларов. Эти немалые деньги были важным шагом для экономической помощи государствам Европы. Советский Союз назвал амбициозный план «происком капиталистов» и запретил своим сателлитам в Восточной Европе принимать помощь от США. Параллельно в этих странах "народной демократии" шла серьезная зачистка политического поля, прокремлевские силы окончательно уничтожили остатки настоящей демократии и парламентаризма.

Варшавский договор в противовес НАТО

Наконец, через два года после обнародования доктрины Трумэна были созданы и институции для координации усилий стран западной демократии в обороне и безопасности на европейском континенте. Итак, 4 апреля 1949 года в Вашингтоне представители 12 государств – США, Великобритании, Франции, Канады, Италии, Бельгии, Нидерландов, Дании, Норвегии, Исландии, Португалии и Люксембурга – подписали документы о создании Организации Североатлантического договора (НАТО), которая ставила своей задачей вооруженную защиту демократических свобод и противодействие коммунистической экспансии. Вскоре в 1952 году к НАТО присоединились Греция и Турция, а в 1955 году — и Западная Германия. В 1982 году в ряды НАТО вступила Испания.

Страница аутентификации официальной копии договора Организации Североатлантического договора, подписанная и скрепленная печатью государственного секретаря США Дина Ачесона, 4 апреля 1949 года

Франция в феврале 1966 года при президентстве Шарля де Голля частично вышла из Альянса (только из военных структур). В 2009 году, после 43-летнего перерыва, Париж, уже при президенте Николя Саркози, вернулся в НАТО. По состоянию на 2025 год членами НАТО являются 32 государства (30 европейских и два североамериканских – США и Канада). Среди последних стран, присоединившихся к Альянсу, назовем Черногорию (2017), Северную Македонию (2020), Финляндию (2023) и Швецию (2024).

Договор, подписанный в Вашингтоне, обсуждался около девяти месяцев – с 6 июля 1948 года. Первым главнокомандующим вооруженными силами блока стал 59-летний американский пятизвездный генерал, герой Второй мировой войны Дуайт Дэвид Эйзенхауэр. Североатлантический пакт зафиксировал следующие важные положения: создание Совета НАТО и Комитета по военному планированию; поставки американского оружия странам — участницам Альянса; и главное – взаимопомощь в случае нападения на одну из стран — участниц договора.

В статье 5 Североатлантического договора предусмотрен принцип коллективной обороны в случае нападения на любое из государств — членов Альянса. Насколько эта Статья действенна, в свете широкомасштабной войны, которую развязала Российская Федерация в Украине и приближенности военных действий к территории стран — участниц НАТО (Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия даже имеют общую границу с РФ), покажет время. Тема шагов Украины в направлении евроатлантической интеграции стоит отдельной статьи…

Окончательно биполярность мира после Второй мировой войны была закреплена с подписанием 14 мая 1955 года восемью социалистическими государствами Европы в Варшаве договора о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».

Первое заседание представителей стран — участниц Варшавского договора, 14 мая 1955 года

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