Ученые выяснили, как укрепить здоровье всего за пять минут в день
- 5.04.2025, 17:08
В Австралии провели специальный эксперимент.
Ученые из Университета Эдит Коуэн (Австралия), результаты исследования которых опубликованы в European Journal of Applied Physiology (EJАР), пришли к выводу, что всего пять минут эксцентрических упражнений в день могут принести значительную пользу здоровью людей, которые ведут малоподвижный образ жизни.
В эксперименте принимали участие добровольцы с сидячей работой, которые не занимались кардио или силовыми тренировками. В начале исследования эти люди прошли ряд тестов на оценку физической подготовки и психического здоровья. После этого их попросили ежедневно выполнять пятиминутный комплекс эксцентрических упражнений, которые предполагают растяжение мышц под нагрузкой.
В течение четырех недель участники эксперимента каждый день выполняли по десять приседаний, наклонов, отжиманий от стены и подъемов на носки. Их попросили уделить внимание правильной технике для лучшего контроля мышечной работы.
Результаты показали, что за месяц коротких тренировок соотношение жировой и мышечной массы в организме добровольцев не изменилось, но между тем стали заметны значительные улучшения в силе их мышц и гибкости, а также в уровне психического благополучия. Кроме того, испытуемые стали более выносливыми – об этом свидетельствовало постепенное снижение частоты сердечных сокращений при выполнении упражнений.
«По мере старения уровень физической подготовки человека снижается в среднем на 1–2% в год. При ведении пассивного образа жизни у человека в возрасте 50 лет уровень тренированности и выносливости будет на 20% ниже, чем у тридцатилетнего», – объяснили исследователи.
Ученые акцентировали внимание на том, что тренировки особенно важны для пожилых, поскольку они снижают риск развития хронических заболеваний и травм, а также укрепляют кости и суставы.