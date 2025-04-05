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Какие курсы доллара и евро установили обменники на выходные

  • 5.04.2025, 17:11
Какие курсы доллара и евро установили обменники на выходные

Валюты на этой неделе то дорожали, то дешевели.

Доллар и евро на этой неделе то дешевели, то дорожали на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. «Зеркало» посмотрело, в обменниках каких банков сейчас выгоднее покупать эти валюты.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,155 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 3,115 рубля («Нео Банк Азия»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,11 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,47 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Банк Решение» (3,425 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,42 рубля.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Банк Решение» — 3,635 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,69 рубля за 100 российских рублей («Альфа Банк», «Банк БелВЭБ», «Сбер Банк»), а самый низкий — 3,645 рубля («Банк РРБ», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк»).

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