Зеленский заинтриговал заявлением о контингенте в Украине
- 5.04.2025, 17:22
«Есть первые детали».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прогрессе и отметил, что есть первые детали по размещению контингента партнеров в Украине.
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главы украинского государства.
«Есть ощутимый прогресс и первые детали относительно того, как может быть размещен контингент партнеров по безопасности», - заявил президент Украины.
Также Зеленский показал фото встречи украинской стороны с начальниками штабов обороны партнеров, где и обсуждались эти вопросы. Со стороны партнеров присутствовали: адмирал Энтони Радакин из Великобритании и генерал Тьери Бюркар из Франции.
- Прилагаем усилия для безопасности в Украине и надежных гарантий безопасности... Благодарен всем странам, которые нам в этом помогают, и Великобритании и Франции за лидерство. Именно такая совместная работа, когда все нацелены на сильный результат, помогает приближать надежный и длительный мир в Украине, - резюмировал глава государства.