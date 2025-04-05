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Зеленский заинтриговал заявлением о контингенте в Украине

  • 5.04.2025, 17:22
Зеленский заинтриговал заявлением о контингенте в Украине

«Есть первые детали».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прогрессе и отметил, что есть первые детали по размещению контингента партнеров в Украине.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главы украинского государства.

«Есть ощутимый прогресс и первые детали относительно того, как может быть размещен контингент партнеров по безопасности», - заявил президент Украины.

Также Зеленский показал фото встречи украинской стороны с начальниками штабов обороны партнеров, где и обсуждались эти вопросы. Со стороны партнеров присутствовали: адмирал Энтони Радакин из Великобритании и генерал Тьери Бюркар из Франции.

- Прилагаем усилия для безопасности в Украине и надежных гарантий безопасности... Благодарен всем странам, которые нам в этом помогают, и Великобритании и Франции за лидерство. Именно такая совместная работа, когда все нацелены на сильный результат, помогает приближать надежный и длительный мир в Украине, - резюмировал глава государства.

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