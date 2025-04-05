Зеленский заинтриговал заявлением о контингенте в Украине 5.04.2025, 17:22

«Есть первые детали».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прогрессе и отметил, что есть первые детали по размещению контингента партнеров в Украине.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главы украинского государства.

«Есть ощутимый прогресс и первые детали относительно того, как может быть размещен контингент партнеров по безопасности», - заявил президент Украины.

Также Зеленский показал фото встречи украинской стороны с начальниками штабов обороны партнеров, где и обсуждались эти вопросы. Со стороны партнеров присутствовали: адмирал Энтони Радакин из Великобритании и генерал Тьери Бюркар из Франции.

- Прилагаем усилия для безопасности в Украине и надежных гарантий безопасности... Благодарен всем странам, которые нам в этом помогают, и Великобритании и Франции за лидерство. Именно такая совместная работа, когда все нацелены на сильный результат, помогает приближать надежный и длительный мир в Украине, - резюмировал глава государства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com