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Сибирь охватили сильные пожары и ураганы

  • 5.04.2025, 17:29
Сибирь охватили сильные пожары и ураганы

Выгорают целые села.

В Сибири сразу несколько регионов накрыл ураган. Сильный ветер усилил природные пожары, огонь переходит на дома. Скорость порывов ветра достигает 30 метров в секунду. По данным синоптиков, непогода продлится как минимум до воскресенья, передает «Радио Свобода».

В Хакасии из-за пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации. «Из-за сильных порывов ветра на территории многих муниципалитетов обострилась пожарная обстановка, зарегистрированы очаги порядка 43 пожаров», – заявил глава региона Валентин Коновалов.

По последним данным, из-за сильного ветра в регионе пострадали четыре человека. Ураганный ветер повредил крыши домов и социальных объектов в Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе. Кроме того, в ряде муниципалитетов нарушено электроснабжение.

Как сообщает издание «Сибирский экспресс», в Красноярском крае в селе Каптырево сгорели три жилых дома, еще три горят в деревне Калиновка. Всего в регионе тушат более 20 ландшафтных пожаров.

В Красноярском крае бушует пылевая буря. Видимость в некоторых районах упала до 2–3 метров.

Телеграм-канал Mash Siberia утверждает, что часть Новосибирска и шесть районов области остались без света из-за урагана. Больше всего пострадали Черепановский, Кочковский, Карасукский и Чулымский районы.

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