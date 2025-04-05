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Под Гродно в апреле нашли гигантские грибы

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  • 5.04.2025, 17:37
  • 3,842
Под Гродно в апреле нашли гигантские грибы

Обычно они растут в разгар теплого сезона.

После зимы читательница newgrodno.by заглянула в свой сад в деревне Каролино и немало удивилась. Под деревьями расположились три огромных гриба.

Кстати, скорее всего это так называемый гигантский дождевик или головач. Название объясняет и размеры грибов. Обычно они вырастают массой в 1-4 килограмма.

Откуда они взялись в саду, владелица участка предположить не может. Впрочем, она сомневается, что это именно весенний урожай. Ведь обычно гигантские дождевики растут в теплое время года – летом или осенью. Тогда им можно встретить не только в садах. Любят эти грибы также луга, окраины лесов и парки. Главное, чтобы влаги хватало.

Поэтому скорее всего, гиганты в саду просто пережили зиму. Вопрос, как им это удалось, конечно, остается открытым.

Кстати, эти грибы считаются условно съедобными. Правда, в пищу идут только молодые особи.

А вот взрослый гриб лучше без нужды не трогать. Если на него наступить, то он выпускает из себя «облако» из спор, больше похожее на зеленоватый дым. Такие грибы в народе еще называют «порхавкой».

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