Стало известно, насколько сократилось количество врачей в одной из областей Беларуси за два года 1 5.04.2025, 18:27

Медицина испытывает серьезный кадровый голод.

Белорусская медицина не первый год испытывает кадровый голод. Многие медики уехали из страны (и продолжают уезжать) в том числе из-за политических репрессий, пишет «Салідарнасць».

Власти же заявляют, что в медицинской сфере «все под контролем», нехватку рабочих рук решают приглашением на работу иностранцев.

И все же, официальные данные свидетельствуют о серьезных кадровых потерях в белорусских поликлиниках и больницах. Так, например, система здравоохранения Витебской области сократилась на сотни специалистов.

К такому выводу пришел телеграм-канал «Витебск, я гуляю», изучивший официальную статистику Минздрава за 2022-й и 2024-й

Так, если в конце 2022-го в регионе работало 5027 практикующих врачей, то по итогам 2024-го — только 4,4 тыс. Минус более 600 человек. Средних медработников стало меньше почти на 1400 — их число сократилось с 14927 до 13500.

Падает и уровень обеспеченности населения. Два года назад на 10 тысяч жителей области приходилось 46 практикующих врачей и 137 медсестер, теперь — 41,4 врача и 125,6 среднего персонала. Это не просто статистика: это очереди, недоступные услуги и выгорание тех, кто остался, приходит к печальному выводу канал.

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