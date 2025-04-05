Обама и Харрис публично подвергли критике политику Трампа 5.04.2025, 18:32

1,614

Фото: Reuters

Впервые после инаугурации 47-го президента США.

Экс-президент США Барак Обама и бывшая вице-президент Камала Харрис выступили с речами о состоянии страны во время второго срока президентства Дональда Трампа, передает CNN (перевод — zn.ua). Оба раскритиковали недавние действия администрации нового главы Белого дома.

Обама, бывший президентом перед первым сроком Трампа, подверг резкой критике усилия 47-го главы страны, направленные на переформатирование федерального правительства, подавление иммиграции и инакомыслия, а также запугивание средств массовой информации и правового истеблишмента.

«Итак, я впервые за некоторое время выступаю публично. Я немного наблюдал за этим. Представьте себе, если бы я сделал что-то из этого… Невозможно представить, что те же партии, которые сейчас молчат, терпели бы такое поведение от меня или целого ряда моих предшественников», – заявил Обама.

По словам экс-президента, он не считает, что новое заявление Трампа о тарифах «будет хорошим для Америки». Однако его больше беспокоят так называемые нарушения прав Белого дома.

«Меня больше беспокоит федеральное правительство, которое угрожает университетам, если они не откажутся от студентов, пользующихся своим правом на свободу слова. Идея, что Белый дом может сказать юридическим фирмам: «Если вы представляете партии, которые нам не нравятся, мы прекратим весь наш бизнес или лишим вас возможности эффективно представлять людей». Такое поведение противоречит базовому договору, который у нас есть как американцы», – сказал Обама в толпе студентов колледжа.

Обама ранее предупреждал об опасности, угрожающей стране в случае переизбрания Трампа, агитируя за Харриса во время финального отрезка президентской гонки 2024 года.

В свою очередь Харрис в отдельных комментариях отметила, что шаги Трампа после его возвращения в должность были в значительной степени предсказуемыми.

«Было многое, о которых мы знали, что они состоятся. Я здесь не для того, чтобы сказать: «Я же вам говорила», – сказала Харрис в видеозаписи своего выступления на саммите Leading Women Defined.

По словам бывшей вице-президента, она признает, что возвращение Трампа в Овальный кабинет вызвало «большое чувство страха».

«Мы видим, как организации молчат. Мы видим тех, кто капитулирует перед явно неконституционными угрозами. И это то, что мы наблюдаем каждый день за последние несколько месяцев в нашей стране, и это, разумеется, вызывает большое чувство страха», – сказала Харрис.

Это заявление Харрис, видеозапись которого впервые обнародовал телеканал MSNBC, является его самым прямым комментарием с начала второго срока Трампа. Она отметила, что страх «заразный», равно как и мужество.

«Страх обладает свойством быть заразным. Когда один человек испытывает страх, он обладает свойством распространяться на окружающих и распространяться. И мы являемся свидетелями этого, без сомнения. Но я тоже говорю, мои дорогие друзья, что храбрость тоже заразна», – сказала Харрис.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com