«Творят, что хотят в отношении пассажиров» 5.04.2025, 19:02

Пассажиров возмутило отношение водителей маршруток из Минска.

Минчанка планировала доехать на маршрутке в Молодечненский район, однако попала в неприятную ситуацию: водитель отказался подвезти ее до нужной остановки, его коллега — тоже. В итоге, чтобы добраться до точки назначения, женщина решила вызвать милицию. Об этой ситуации рассказало издание Kraj.by.

По словам жительницы столицы, на маршрутках Минск-Молодечно она ездила не раз, и проблем не возникало. Неприятный инцидент произошел 24 февраля. В тот день она, как обычно, пришла на остановку ДС «Дружная» и, дождавшись своей очереди, зашла в автобус. Ей нужно было до остановки «Дачи». Цена проезда туда составляет 5 рублей. Она протянула деньги водителю и сообщила, где планирует выйти.

— В ответ услышала, что мест нет, только по брони. Выйдя из маршрутки, остановилась у двери в ожидании, что кто-то не придет и место освободится, — вспоминает женщина. — Пока ждала, слышала, что несколько человек водитель пустил в автобус без брони, взяв с них оплату 9 рублей (вероятно, речь о цене поездки Минск-Молодечно. — Прим. ред.). Решила оплатить полную стоимость и зашла снова в автобус, подав водителю 10 рублей. При этом обозначила, что выйду на нужной мне станции. И снова получила отказ — мест нет.

Женщина посчитала, что водитель не прав, зашла в салон и заняла свободное место. Между ней и мужчиной возник словесный конфликт, в ходе которого оппонент обозначил аргумент в отказе — на маршруте нет такой остановки. А также пригрозил, что никто из его коллег ее в салон не возьмет.

Водитель следующей маршрутки на Молодечно тоже отказал пассажирке. Она утверждает, что видела, как до этого он общался с мужчиной, с которым она до этого поругалась.

Минчанка не сдалась и вызвала милицию. Когда сотрудники приехали, она села в автобус, который двигался в нужном ей направлении. Мест в салоне было много, так что отказать ей не смогли.

Позже о том, что случилось, женщина написала жалобы перевозчику, «Минскоблпассажиртрансу» и в милицию.

— То, что они устраивают террор в отношении пассажиров, отвратительно. Не зная жизненных ситуаций, не разбираясь в обстоятельствах, в которых находится человек, они превратили маршрутки в личное пространство, в котором творят, что хотят, — высказывает накипевшее минчанка.

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