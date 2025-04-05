Washington Post: Трампу теперь ясно, что Путин не хочет мира в Украине 2 5.04.2025, 19:19

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Это дали понять высшие чины Кремля.

Президент США Дональд Трамп теперь может увидеть, что российский диктатор Путин не хочет мирного соглашения по Украине, а стремится к завоеванию территории. Об этом говорится в аналитическом материале Washington Post (перевод - «Униан»).

По словам журналистов, это дали понять высшие чины Кремля в последние дни, когда отвергли предложения Белого дома о 30-дневном перемирии или о прекращении огня в Черном море.

Журналисты обратили внимание на слова заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, что Москва «очень серьезно относится» к предложениям американцев, но не может принять «все это в нынешнем виде». Уточняется, что он обратил внимание на то, что Кремль интересует только соглашение, которое касается того, что Россия считает «коренными причинами конфликта» - стремления Украины вступить в НАТО и существовать как независимое государство.

- На этой неделе Путин увеличил численность своих вооруженных сил, объявив о призыве 160 тысяч мужчин в возрасте 30 лет и моложе с апреля по июль — самое большое количество призывников с 2011 года. Конфликт настолько истощил личный состав российских вооруженных сил, что Кремлю пришлось полагаться на заключенных и северокорейских солдат, - сказано в материале.

Как отметили в издании, ранее Трамп сказал в интервью NBC News, что «очень зол» на Путина, среди прочего, за то, что тот поставил под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского и затянул с принятием соглашения о временном прекращении огня.

- Конечно, остается неясным, является ли недавно высказанное Трампом разочарование поворотом в настоящих действиях России. В начале нынешнего своего срока он восхвалял Путина как единственного участника войны, заинтересованного в мире, и ругал Зеленского. В идеале, очередная несговорчивость Путина окончательно убедила Трампа в том, что все наоборот, - добавили журналисты.

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