«Лукашенко уже собственной тени боится» 4 5.04.2025, 19:26

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Белорусы высмеяли директиву, подписанную диктатором.

На днях стало известно, что Лукашенко запретил одно из своих самых любимых занятий.

Речь идет о директиве, где содержится прямой запрет на «необоснованное проведение совещаний, в том числе в дистанционном формате».

Читатели сайта Charter97.org в комментариях высмеяли решение диктатора. Приводим некоторые из них:

«Я как прочитал заголовок, то решил, что лука запретил колоть дрова».

«Не хватает людей контролировать, а вдруг заговор».

«Теперь перед каждым совещанием нужно проводить совещание для принятия решения о обоснованности проведения совещания».

«Не переставляю удивляться этому старому дурачку!»

«Совсем старый дурак из ума выжил. Уже собственной тени боится. Теперь строжайше нужно запретить все собрания и больше двух не собираться».

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